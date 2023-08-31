男搭機傳訊2女「我愛你」 鄰座抓包喊要爆料…真相反轉

一名男子搭飛機時，同時傳訊息給兩名女性說「我愛妳」，竟然被鄰座女客偷看到，還當場酸他「應該感到羞恥」。 情境示意圖。（Ingimage）

現代人習慣使用通訊軟體傳訊息，但如果對話內容被偷看，一定會感到生氣。日前一名男子搭飛機時，用手機先後傳訊息給兩名女性說「我愛妳」，結果被一旁女乘客偷看，對方當場酸「你應該為自己行為感到羞恥」，並稱已看到他的TikTok 帳號，會告訴男子老婆「妳老公出軌了」，讓該名男子超級無奈，馬上拍影片「自首」，並解釋這是一起巨大烏龍，影片曝光後掀起熱烈討論。

根據「紐約郵報」報導，TikTok網友「berryd_treasure」上傳一段影片，開頭就直言「這是給我老婆拍的」，解釋他搭飛機時，用手機傳訊息給老婆說「我在飛機上，我愛妳」，接著再私訊給另一名女性訴說「我愛妳」，全程對話內容被旁邊的女乘客偷看光光。

該名女乘客也絲毫不覺得自己的偷看行徑不禮貌，突然出聲「你應該為自己行為感到羞恥」，認為該名男子花心出軌，給聯絡人標記成「美麗」的老婆說我愛妳，又對另一名女性做相同的事。女乘客更說已經看見男子的TikTok帳號，她會告訴對方老婆，「妳老公出軌了」。

該名男子覺得相當荒謬又無奈，只好搶在對方「爆料」前，拍影片上傳向老婆「自首」，同時也還原出軌真相，他無奈對老婆交待，「妳告訴我們的女兒，我以後不會在飛機傳訊息給她說我愛妳了，因為我一次只能愛一個女孩」，意指另一名女性根本就是他的女兒，同時對女乘客喊話「要學會管好自己的事情」。

影片曝光後掀起熱烈迴響，已經累計超過800萬次觀看數，多數網友為男子抱不平，認為女乘客行為相當沒禮貌，「誰會這麼仔細看陌生人手機的內容」、「應該對女乘客說『嫉妒嗎？好吧我也愛妳』」、「我以為另一名女性是你媽媽哈哈哈」，也有不少人感嘆手機螢幕一定要貼防窺片，建議男子可以購買使用。