我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人走線3個月來美 1天僅賺20元「一點都不後悔」

韓星買頭等艙「被降經濟艙」達美航空拒退差價 挨轟後致歉

印度夫看YouTube自學接生 做錯1步… 妻慘死

綜合報導

印度一名男子因排斥現代醫學，拒絕讓同為27歲、快要臨盆的妻子到醫院分娩。從未受過醫學訓練的他，靠著上網找YouTube影片自學接生。妻子雖然生下兒子，但男子卻因沒有正確剪斷臍帶，最後導致妻子失血過多身亡。男子已遭警方拘留調查，面臨被起訴下場。

據香港01綜合外媒報導，這對年輕夫妻均為農務系碩士，居於印度達爾馬普裡縣。丈夫馬德什（Madhesh）崇尚天然療法，得知妻子洛加納亞吉（Loganayagi）懷孕後，他要求妻子在家中自然生產，不讓她吃保健藥物及打針，只准她吃天然草藥。男子也拒絕住所附近醫院提供的產前檢查，並謊稱會到私人醫院產子。

男子在YouTube上看影片自學如何接生，並在妻子即將臨盆時，靠家人協助，替妻子接生，但因未正確剪斷臍帶，造成妻子大量出血，家人將母子送醫，最終妻子不幸身亡，而初生兒子則無大礙。

據印度媒體報導，男子即便經歷妻子生產死亡的慘劇，仍然排斥醫學，不讓兒子接種疫苗。

同類事件並非首次發生，2018年印度曾有1名28歲孕婦在家分娩，由於該胎為夫婦的第二名孩子，丈夫決定利用網上資料自學接生，並要求數名沒有專業資格的友人協助，最終孕婦因失血過多難產而亡。

印度 醫學 YouTube

上一則

伊斯蘭頭巾沒包好 印尼劣師剃掉14女學生頭髮

下一則

金正恩閱兵、勘災 都穿這款夯鞋

延伸閱讀

G20峰會下周登場 印度2大絕招驅猴

G20峰會下周登場 印度2大絕招驅猴
路透：習近平可能不參加印度G20峰會 改由李強代表

路透：習近平可能不參加印度G20峰會 改由李強代表
印度G20峰會將登場 當局派人扮猴驅猴防鬧場

印度G20峰會將登場 當局派人扮猴驅猴防鬧場
相信可看裸體、預測未來 印度72歲翁花萬元買「魔鏡」

相信可看裸體、預測未來 印度72歲翁花萬元買「魔鏡」

熱門新聞

（取自推特）

日店歧視中國人？他火大報警 意外成了日本宣傳片

2023-08-29 17:48
前日本國稅官指出，許多有錢人花錢反而謹慎，不容易從外表判斷。示意圖。(圖片來源／ingimage)

「有錢人」和想像不一樣 前國稅官曝：富豪常穿這品牌

2023-08-27 09:50
日本24日開始將核汙水排海，香港專家呼籲，以後最好少吃鮪魚等三種海產。（中通社）

日本核廢水排海 專家呼籲少吃這3類海鮮

2023-08-24 00:21
傳哈利王子之妻梅根準備在社媒Instagram上重出江湖。(美聯社)

梅根準備在社媒重出江湖 專家：她可以賺進千百萬元

2023-08-27 09:32
芬蘭記者奎肯麥基和伴侶。(截取自Jari Kuikanmäki的X帳號)

只因配偶原為中國籍 芬蘭財長顧問任命案遭國安擋下

2023-09-02 15:54
日本百貨公司店員素以彬彬有禮聞名於世，包括在電梯裡鞠躬歡迎顧客，並維持環境纖塵不染，至今已超過60年未曾傳出全天罷工事件。（路透）

忍無可忍 日本百貨公司員工罷工 逾60年來首見

2023-08-30 05:33

超人氣

更多 >
心狠手辣 絕情「4生肖」遇衝突六親不認 一般人惹不起

心狠手辣 絕情「4生肖」遇衝突六親不認 一般人惹不起
因3條件傳被郭台銘找當「最美副總統」 林志玲回應了

因3條件傳被郭台銘找當「最美副總統」 林志玲回應了
內華達州火人祭活動遇暴雨1死 逾7萬人受困泥濘場地

內華達州火人祭活動遇暴雨1死 逾7萬人受困泥濘場地
從美技術制裁中突圍？華為5G新機晶片哪裡來 市場猜是這家晶圓代工廠

從美技術制裁中突圍？華為5G新機晶片哪裡來 市場猜是這家晶圓代工廠
中國疫情「把人逼得沒辦法」華人花幾十萬人民幣走線來美

中國疫情「把人逼得沒辦法」華人花幾十萬人民幣走線來美