印度夫看YouTube自學接生 做錯1步… 妻慘死

印度 一名男子因排斥現代醫學 ，拒絕讓同為27歲、快要臨盆的妻子到醫院分娩。從未受過醫學訓練的他，靠著上網找YouTube 影片自學接生。妻子雖然生下兒子，但男子卻因沒有正確剪斷臍帶，最後導致妻子失血過多身亡。男子已遭警方拘留調查，面臨被起訴下場。

據香港01綜合外媒報導，這對年輕夫妻均為農務系碩士，居於印度達爾馬普裡縣。丈夫馬德什（Madhesh）崇尚天然療法，得知妻子洛加納亞吉（Loganayagi）懷孕後，他要求妻子在家中自然生產，不讓她吃保健藥物及打針，只准她吃天然草藥。男子也拒絕住所附近醫院提供的產前檢查，並謊稱會到私人醫院產子。

男子在YouTube上看影片自學如何接生，並在妻子即將臨盆時，靠家人協助，替妻子接生，但因未正確剪斷臍帶，造成妻子大量出血，家人將母子送醫，最終妻子不幸身亡，而初生兒子則無大礙。

據印度媒體報導，男子即便經歷妻子生產死亡的慘劇，仍然排斥醫學，不讓兒子接種疫苗。

同類事件並非首次發生，2018年印度曾有1名28歲孕婦在家分娩，由於該胎為夫婦的第二名孩子，丈夫決定利用網上資料自學接生，並要求數名沒有專業資格的友人協助，最終孕婦因失血過多難產而亡。