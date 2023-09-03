我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「卡車司機」月薪萬元不再 華人司機紛紛轉行

副手找林志玲？郭台銘發言人：已在找人 尊重對方隱私

持續腹瀉、發燒、健忘 澳洲婦大腦取出8公分活蟲

編譯陳曉慈
澳洲神經外科醫師從一名64歲的女性大腦中，找到一條長達八公分、過去僅在蟒蛇身上出現的寄生線蟲。這條寄生蟲被取出時仍活著且不斷扭動。（取材自美國疾病防治中心）
澳洲神經外科醫師從一名64歲的女性大腦中，找到一條長達八公分、過去僅在蟒蛇身上出現的寄生線蟲。這條寄生蟲被取出時仍活著且不斷扭動。（取材自美國疾病防治中心）

澳洲神經外科醫師從一名64歲的女性大腦中，找到一條長達八公分、過去僅在蟒蛇身上出現的寄生線蟲，這條寄生蟲被取出時仍活著且不斷扭動。

衛報報導，澳洲一名患者因持續腹痛、腹瀉，並出現乾咳、發燒與夜晚盜汗等症狀，2021年1月到地方醫院接受治療。2022年，她開始出現健忘與憂鬱症狀，因而轉至坎培拉醫院，做了磁振造影（MRI）掃描後，神經外科醫師認為她的大腦異常，需要手術，卻意外在她腦中找到一條蠕蟲。

澳洲聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）表示，這是常見於蟒蛇身上的蠕蟲Ophidascaris robertsi，該名病患也成為該寄生蟲在人體被發現的全球首例。

醫院人員表示，該名病患住在有地毯蟒（carpet python）出沒的湖泊附近，她沒有直接接觸蛇，但經常採集湖泊附近的草本植物，用來烹飪。醫師與科學家推估，草叢裡的蟒蛇糞便中可能帶有寄生蟲，患者可能觸碰到或吃下沾有寄生蟲的草本植物。

院方表示，該名病患仍需繼續接受治療，因為寄生蟲可能有下蛋，而幼蟲可能侵害其他器官，例如肝臟。有鑑於這是史上第一次發現人類遭這種寄生蟲侵害，醫療人員只能邊治療邊觀察情況，避免藥物在殺死幼蟲的同時引起發炎。

大公報報導，根據美國疾病控制與預防中心（CDC）的數據，人類新出現的傳染病有四分之三都來自動物。傳染病醫師警告：「在與動物和環境互動時須多留意，包括徹底清洗食物並正確烹飪食物，盡量穿戴長袖等防護用具，以防被蟲類咬傷。」

澳洲 憂鬱症 CDC

上一則

俄大內宣俄烏戰電影票房慘不忍睹 觀眾只有小貓兩三隻

下一則

地雷遍地、水壩潰堤 烏克蘭淪不毛之地

延伸閱讀

男籃世界盃／澳洲勝日本 攜手德國闖16強

男籃世界盃／澳洲勝日本 攜手德國闖16強
美澳將整合飛彈防禦能力 拜登秋天宣布AUKUS新內涵

美澳將整合飛彈防禦能力 拜登秋天宣布AUKUS新內涵
美網╱許育修男單過頭關 台選手6年來首度挺進次輪

美網╱許育修男單過頭關 台選手6年來首度挺進次輪
男籃世界盃／打不過東奧銅牌 日本不敵澳洲無緣16強

男籃世界盃／打不過東奧銅牌 日本不敵澳洲無緣16強

熱門新聞

前日本國稅官指出，許多有錢人花錢反而謹慎，不容易從外表判斷。示意圖。(圖片來源／ingimage)

「有錢人」和想像不一樣 前國稅官曝：富豪常穿這品牌

2023-08-27 09:50
（取自推特）

日店歧視中國人？他火大報警 意外成了日本宣傳片

2023-08-29 17:48
日本24日開始將核汙水排海，香港專家呼籲，以後最好少吃鮪魚等三種海產。（中通社）

日本核廢水排海 專家呼籲少吃這3類海鮮

2023-08-24 00:21
傳哈利王子之妻梅根準備在社媒Instagram上重出江湖。(美聯社)

梅根準備在社媒重出江湖 專家：她可以賺進千百萬元

2023-08-27 09:32
喬治王子三兄妹不能在聖誕節等重大節日上與父母同桌吃飯，因為必須先學會禮貌交談。（美聯社）

喬治王子三兄妹被禁和爸媽吃飯 前王室廚師曝超嚴規矩

2023-08-26 01:57
印度又對稻米出口實施新的限制，可能會進一步壓縮全球的稻米供給。(路透)

缺米危機…印度稻米出口又有新限制 再度威脅全球供給

2023-08-27 12:40

超人氣

更多 >
湘男尋親回家 才知母親找人冒充自己30年…背後原因令人鼻酸

湘男尋親回家 才知母親找人冒充自己30年…背後原因令人鼻酸
盡早儲蓄好處多 從25歲開始存錢 退休資產可達100萬美元

盡早儲蓄好處多 從25歲開始存錢 退休資產可達100萬美元
中國男籃世界盃慘敗 姚明場邊觀賽「氣到臉變形」

中國男籃世界盃慘敗 姚明場邊觀賽「氣到臉變形」
甄妮自爆「港姐曾是我家小三」 當年報導竟指向她

甄妮自爆「港姐曾是我家小三」 當年報導竟指向她
華人博士生下毒後 鄰居一家枕頭、排水孔上全是掉髮

華人博士生下毒後 鄰居一家枕頭、排水孔上全是掉髮