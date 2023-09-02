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古羅馬競技場鼠滿為患 市府怪熱浪、遊客讓垃圾暴增

編譯中心／綜合報導
古羅馬競技場附近老鼠猖獗，市政府稱是因為遊客湧入垃圾暴增。(美聯社)
古羅馬競技場附近老鼠猖獗，市政府稱是因為遊客湧入垃圾暴增。(美聯社)

義大利古羅馬競技場附近老鼠猖獗，經遊客在社群媒體上披露照片後，羅馬市政府表示，正採取行動以解決競技場周遭鼠患問題。

中央社引述路透社、義大利媒體Adnkronos指出，羅馬市垃圾處理負責人艾芳西(Sabrina Alfonsi)表示，近日啟動了一項「特別干預措施」，確保民眾能安全行經這個義大利最受歡迎景點之一。

市政府聲明指出，這項措施將繼續進行，以清理羅馬競技場周遭綠地、老鼠經常出沒的排水溝，並設置捕鼠陷阱。聲明還說，羅馬市約有700萬隻老鼠，城市居民與老鼠數量比例大約1比2.5。

艾芳西說，別名「永恆之城」的羅馬今夏湧入大量遊客，導致垃圾增加，再加上熱浪襲擊，助長了這囓齒動物的繁殖。

市政府所發布的照片顯示，清潔人員在燈火通明的競技場上，整理成堆的塑膠水瓶、飲料罐和其他雜物。

羅馬多年來一直奮力處理一觸即發的垃圾危機。街道上，滿到塞不下的垃圾桶旁往往有著成堆的垃圾。

羅馬競技場至今有2000年歷史，是羅馬帝國時期規模最大的圓形博鬥場，用來進行生死格鬥、處決人犯和狩獵表演。

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