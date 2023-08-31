再也不用刷 3D列印「超滑馬桶」 各種物質都能快速滑走

科學家研發出一款耐磨超滑沖水馬桶，有望讓生活更便利。（視頻截圖）

許多人都很討厭清洗馬桶，有時如廁完排泄物還會黏在馬桶上，要用刷子才刷得掉，十分麻煩。不過，近期有科學家研發出一種不會留下任何痕跡、超級光滑的馬桶，有望讓生活更便利。

根據每日郵報(Daily Mail)報導，科學家利用3D列印 ，開發出一款「耐磨超滑沖水馬桶(abrasion-resistant super-slippery flush toilet, ARSFT)」，這種馬桶的材質十分光滑，研發團隊用優格、粥、蜂蜜、泥水、牛奶 、人工糞便等物質實驗，皆能夠迅速滑落且不留任何痕跡。

乍看之下，這項新發明長得與一般馬桶差不多，但這款馬桶表面是以具防水能力的二氧化矽和塑膠顆粒組成，並塗上一種特殊矽油作為潤滑劑，降低馬桶的表面張力，達到「超滑」效果，且即使用砂紙摩擦1000多次，馬桶表面仍然十分光滑。

研發團隊表示，自18世紀沖水馬桶被發明以來，雖然對人類生活來說十分便利，但由於糞便和尿液會黏附在馬桶表面，因此沖馬桶時需要運用大量的水。根據統計，全世界每天光是沖馬桶就消耗超過1410億升的水，是非洲人口總用水量的6倍。

因此，「耐磨超滑沖水馬桶」這項新發明，將能夠最大限度地減少用水量，解決地球上的水資源浪費問題。雖然這種馬桶目前只是小型模型，但研發團隊相信，有天它將會出現在公共廁所、飛機和火車上。