「隨你移動眼睛」 英「紅衣小女孩」畫被詛咒? 2遭退貨

英國這幅穿著紅色洋裝小女孩的肖像畫接連被兩位買家退回，第一位買家還表示，這幅畫散發不安的氣氛，讓她生活變一團糟。（取材自X平台）

近日一幅紅衣小女孩油畫在網路上掀起熱議。一位名為「Jayne Sharp」的X平台網友日前貼出他在一間二手慈善店看見正展售紅衣小女孩畫像，畫作被店原貼上「20英鎊（約25美元）」的價格，並寫著「可能被詛咒？」英國一名網友好奇下把畫買回家，不料過沒兩天她就回到店裡，向店家解釋畫作徹底打亂她的生活，「再也不想見到這該死的東西」。事後朋友將這段經歷PO上網，引發網友熱烈討論。

英國「每日電訊報」報導，這件怪事發生在英國南部海濱城鎮「濱海聖萊納茲」（St Leonards on Sea），二手慈善店經理史提夫（Steve）透露，最初有名中年男子將這幅畫作連同一些畫框捐給他們，畫裡是一位小女孩穿著紅裙，目光傲慢地凝視著遠方。店裡開價25英鎊出售畫作，不久後便賣給了第一位主人。

但不到兩天，買家卻以感受到這幅畫散發出不安氛圍等理由，將畫像退回店內，還表示「不用退款」，只求「快快脫手」。於是店家收回畫作並重新掛回櫥窗，還貼上一張「可能受詛咒？」標籤。

「Jayne Sharp」將消息PO上網後，馬上吸引超過21萬名網友的關切，其中一位名為柔伊（Zoe）的網友被此消息激起濃厚興趣，趕快到店內將這幅畫抱回家，並透過好友茱麗葉（Juliet Brando）轉發消息說：「我朋友柔伊剛剛買了那幅『可能被詛咒』的畫了！」再次炒熱肖像畫的關注度，眾人都好奇這幅畫是否真的「受詛咒」。

據報導，原本感覺沒什麼的柔伊，再將畫帶回家之後，與小女孩成為每天「四目相交」的問候關係。沒想到，柔伊沒多久也逐漸開始心裡發毛，覺得紅衣小女孩的笑容看起來相當詭異。過了一個月之後，柔伊忍受不了，將畫作退回店內，同樣也說出「不退款」的想法，只希望這幅畫可以盡快易主。

於是這幅畫又再度回到店內，「紅衣小女孩」再度被放在櫥窗內。史提夫形容，這個「怪異」的小女孩有著一雙「會跟隨你四處移動的眼睛」，或許因此接連令兩位買家感到崩潰。史提夫更開玩笑貼上告示：「她回來了！已經賣出兩次，再退回兩次！你敢買嗎？」