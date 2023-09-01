我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山華裔房東Veritas傳售75公寓大樓 選定買家

相伴11年愛犬被搶走 華女夜不能寐 出重金尋線索

「隨你移動眼睛」 英「紅衣小女孩」畫被詛咒? 2遭退貨

綜合報導
英國這幅穿著紅色洋裝小女孩的肖像畫接連被兩位買家退回，第一位買家還表示，這幅畫散發不安的氣氛，讓她生活變一團糟。（取材自X平台）
英國這幅穿著紅色洋裝小女孩的肖像畫接連被兩位買家退回，第一位買家還表示，這幅畫散發不安的氣氛，讓她生活變一團糟。（取材自X平台）

近日一幅紅衣小女孩油畫在網路上掀起熱議。一位名為「Jayne Sharp」的X平台網友日前貼出他在一間二手慈善店看見正展售紅衣小女孩畫像，畫作被店原貼上「20英鎊（約25美元）」的價格，並寫著「可能被詛咒？」英國一名網友好奇下把畫買回家，不料過沒兩天她就回到店裡，向店家解釋畫作徹底打亂她的生活，「再也不想見到這該死的東西」。事後朋友將這段經歷PO上網，引發網友熱烈討論。

英國「每日電訊報」報導，這件怪事發生在英國南部海濱城鎮「濱海聖萊納茲」（St Leonards on Sea），二手慈善店經理史提夫（Steve）透露，最初有名中年男子將這幅畫作連同一些畫框捐給他們，畫裡是一位小女孩穿著紅裙，目光傲慢地凝視著遠方。店裡開價25英鎊出售畫作，不久後便賣給了第一位主人。

但不到兩天，買家卻以感受到這幅畫散發出不安氛圍等理由，將畫像退回店內，還表示「不用退款」，只求「快快脫手」。於是店家收回畫作並重新掛回櫥窗，還貼上一張「可能受詛咒？」標籤。

「Jayne Sharp」將消息PO上網後，馬上吸引超過21萬名網友的關切，其中一位名為柔伊（Zoe）的網友被此消息激起濃厚興趣，趕快到店內將這幅畫抱回家，並透過好友茱麗葉（Juliet Brando）轉發消息說：「我朋友柔伊剛剛買了那幅『可能被詛咒』的畫了！」再次炒熱肖像畫的關注度，眾人都好奇這幅畫是否真的「受詛咒」。

據報導，原本感覺沒什麼的柔伊，再將畫帶回家之後，與小女孩成為每天「四目相交」的問候關係。沒想到，柔伊沒多久也逐漸開始心裡發毛，覺得紅衣小女孩的笑容看起來相當詭異。過了一個月之後，柔伊忍受不了，將畫作退回店內，同樣也說出「不退款」的想法，只希望這幅畫可以盡快易主。

於是這幅畫又再度回到店內，「紅衣小女孩」再度被放在櫥窗內。史提夫形容，這個「怪異」的小女孩有著一雙「會跟隨你四處移動的眼睛」，或許因此接連令兩位買家感到崩潰。史提夫更開玩笑貼上告示：「她回來了！已經賣出兩次，再退回兩次！你敢買嗎？」

關於這幅不祥肖像畫的故事被放上網路後，立刻引來網友熱議。有網友認真建議，店家應該把畫燒毀。不過也有人開玩笑，說這讓他們想起自己在交友軟體上的大頭照。另外，還有膽子夠大的網友表示想要這幅畫，跟畫中人「當朋友」。不過或許因為引發話題，後來店家表示先前的買家改變了心意，又把畫帶回家了。

英國這幅穿著紅色洋裝小女孩的肖像畫接連被兩位買家退回。（取材自X平台）
英國這幅穿著紅色洋裝小女孩的肖像畫接連被兩位買家退回。（取材自X平台）

上一則

泰國鄭王廟「泰服一條街」興起 旅客體驗傳統服飾掀風潮

下一則

曾加入蘇共 韓抗日將領洪範圖雕像 遭軍校遷至校外

延伸閱讀

她是誰？英國罕見二戰女軍官肖像 博物館尋畫中人

她是誰？英國罕見二戰女軍官肖像 博物館尋畫中人
想買巨大藍鳥Logo？馬斯克9.12拍賣推特584件物品

想買巨大藍鳥Logo？馬斯克9.12拍賣推特584件物品
北韓黨報：颱風來襲首要任務是保護領袖肖像

北韓黨報：颱風來襲首要任務是保護領袖肖像
曾劈腿搞車震 李小龍舊愛莎朗法洛驚傳過世

曾劈腿搞車震 李小龍舊愛莎朗法洛驚傳過世

熱門新聞

日本24日開始將核汙水排海，香港專家呼籲，以後最好少吃鮪魚等三種海產。（中通社）

日本核廢水排海 專家呼籲少吃這3類海鮮

2023-08-24 00:21
俄羅斯傭兵組織「瓦格納」首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）23日搭乘的飛機墜毀，機上10人全數罹難。這架飛機的女空服員拉斯波波娃（Kristina Raspopova，圖）也是罹難者之一。圖取自臉書

瓦格納專機空姐生前怨 飛機「不明原因」維修延後起飛

2023-08-24 12:54
（取自推特）

日店歧視中國人？他火大報警 意外成了日本宣傳片

2023-08-29 17:48
前日本國稅官指出，許多有錢人花錢反而謹慎，不容易從外表判斷。示意圖。(圖片來源／ingimage)

「有錢人」和想像不一樣 前國稅官曝：富豪常穿這品牌

2023-08-27 09:50
喬治王子三兄妹不能在聖誕節等重大節日上與父母同桌吃飯，因為必須先學會禮貌交談。（美聯社）

喬治王子三兄妹被禁和爸媽吃飯 前王室廚師曝超嚴規矩

2023-08-26 01:57
墜毀於首都莫斯科北部的私人飛機殘骸，普里格津據信在飛機上。(美聯社)

華爾街日報：初步調查 普里格津飛機不是被地對空飛彈擊落

2023-08-24 17:19

超人氣

更多 >
人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘

人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘
小心這10款車 10萬哩後毛病多

小心這10款車 10萬哩後毛病多

維持血糖穩定 營養師：這兩種飲料最佳

維持血糖穩定 營養師：這兩種飲料最佳
華人機場兩次遭「小費攻擊」 被機場廣播瘋狂點名

華人機場兩次遭「小費攻擊」 被機場廣播瘋狂點名
沒見到宋濤覺得可惜嗎？蔣萬安僅以9字回應

沒見到宋濤覺得可惜嗎？蔣萬安僅以9字回應