2023全球智商排名出爐 日本奪冠 美77名 台灣退居第3
芬蘭智力測試機構「Wiqtcom」去年公布的全球智商排名中，台灣曾高居第一，該機構發布今年最新排名顯示，日本榮登第一，匈牙利第二名，台灣則位居第三名，美國77名。
根據芬蘭智力測試機構「Wiqtcom」的數據顯示，今年奪冠的日本平均智商112.33，其次為匈牙利111.12，台灣則是平均智商111.09，緊接著是南韓(110.84)、義大利(110.67)、塞爾維亞(110.28)、伊朗(110.15)、香港(110.14)、芬蘭(109.28)及越南(108.44)。
Wiqtcom去年發布的兩次排行中，台灣曾在2022年5月名列全球平均智商排行冠軍，但12月時退居到第三名。Wiqtcom特別指出，台灣人參加該網站的測試次數、人數，遠比其他國家來得還少，導致綜合成績排名下滑。
Wiqtcom在官網中特別強調，由於樣本可能存在誤差，也就是並非所有人都參與智力測驗，因此分數與排名可能無法反映一國的真實平均智商，不過測驗結果反映了哪個國家擁有最聰明的人口平均。
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