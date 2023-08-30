2023全球智商排名出爐 日本奪冠 美77名 台灣退居第3

圖為人們在日本東京澀谷街頭行走。(新華社)

芬蘭智力測試機構「Wiqtcom」去年公布的全球智商排名中，台灣曾高居第一，該機構發布今年最新排名顯示，日本 榮登第一，匈牙利第二名，台灣則位居第三名，美國77名。

根據芬蘭智力測試機構「Wiqtcom」的數據顯示，今年奪冠的日本平均智商112.33，其次為匈牙利111.12，台灣則是平均智商111.09，緊接著是南韓(110.84)、義大利 (110.67)、塞爾維亞(110.28)、伊朗(110.15)、香港(110.14)、芬蘭(109.28)及越南 (108.44)。

Wiqtcom去年發布的兩次排行中，台灣曾在2022年5月名列全球平均智商排行冠軍，但12月時退居到第三名。Wiqtcom特別指出，台灣人參加該網站的測試次數、人數，遠比其他國家來得還少，導致綜合成績排名下滑。