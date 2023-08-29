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公路突飛長茅 直接貫穿擋風玻璃 德州女駕駛險喪命

（聯合新聞網）

美國德州一名女子日前駕車出門，沒想到路上突然飛來一根金屬長矛，長矛不偏不倚就這樣從汽車前方擋風玻璃插入。現場畫面看起來怵目驚心，幸好因為長矛卡在方向盤上，女子才撿回一命。

紐約郵報報導，36歲的卡奈萊斯（Shavone Canales）日前開車到聖安東尼奧10號州際公路，沒想到突然「天外飛來一筆」，有支金屬長矛突然刺穿前方擋風玻璃，插進車內。長矛的前端為尖刺，要是插進車內的位置相差分毫，卡奈萊斯就很有可能會當場沒命，不過幸好長矛剛好被方向盤卡住，因此卡奈萊斯在這起意外中離奇地毫髮無傷。

她在事發後立刻報警處理，警方到場查看發現這根長矛約150公分，重約2公斤，推測如果是有人刻意拋擲，能夠飛很遠的距離。目前警方還在調查拋擲長矛的嫌疑人。

卡奈斯將事發現場畫面拍攝成影片上傳到TikTok，影片中可以聽到她跟員警都直說「真的差點沒命」。她後來接受採訪表示，希望知道事情經過的人可以出面配合調查，因為這起事故真的十分危險，如果不是她幸運逃過一劫，可能沒命的就是別人了。

德州 TikTok

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