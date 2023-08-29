皮包、錢包…花生皮做的 日花生重鎮企業大秀創意

柏皮革公司製作出8種花生皮革商品，「皮料」來自千葉縣立山的木村花生。（取材自Instagram）

花生皮丟了可惜，日本 花生重鎮千葉縣的一家公司想出了一個利用花生皮的方法：把它拿來製成人造皮革。

「日經亞洲」報導，位在千葉縣柏市的「柏皮革公司」製作出8種花生皮革商品，包括皮夾、錢包和背包，而所用的「皮料」則來自千葉縣立山的木村花生。

柏皮革公司負責人飯島曉史表示，「我們不光是減少浪費，我們的目標是製作出各式各樣把在地生產和消費納入考量的商品」。

「花生皮革」厚約一公釐，不使用任何染料，皮革外觀的棕色來自花生皮本身。花生皮革加上一層含有聚氯乙烯（PVC）的保護膜，具備防水功能。

根據柏皮革公司說法，15公斤的花生皮可製成一個寬90公分、長100公尺的皮革片。

這間公司長久以來一直從農場飼養的豬或麂取皮開發成新穎皮革，但它表示，將花生皮變成皮革是完全不同的過程。

用動物皮製作皮革通常涉及鞣製、切割和縫紉；至於花生皮革，則是先將皮磨成細粉，再製作成又長又薄的片料，最後加工賦予它動物皮革的外觀。

由於過去從未有人以花生皮製作成皮革，柏皮革公司花了約一年時間反覆測試才開發成功。它們無法以花生殼製作出皮革，最初改用花生皮時，還發生過接洽約12家承包商都無法提供適合碎皮服務的狀況。

花生皮革是一項大有可為的創新，因為品質可以統一，就如合成紡織品一樣。動物皮革反而會出現因尺寸或品質考量而丟棄部分皮料的作法；還有些案例中，動物尺寸過小甚至限制了可生產商品的種類。

花生皮革則沒有上述尺寸或形狀的限制；除此之外，植物「純素」皮革也可從動保角度引發全球的關注。