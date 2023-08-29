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廢物變建材 澳研究：咖啡渣摻混凝土更牢固 還能降溫室排放

（綜合報導）
澳洲研究，把咖啡渣加入水泥裡，做為代替河沙的骨材。(取材自ingimage)
澳洲研究，把咖啡渣加入水泥裡，做為代替河沙的骨材。(取材自ingimage)

澳洲皇家墨爾本理工大學（RMIT）的研究團隊發現，咖啡渣經過特殊處理後，在混凝土生產過程中可替代沙子，同時透過適當比例，可以產生比單獨的沙子更強的化學鍵。

IT之家報導，人類每年生產約44億噸混凝土，這需要消耗約80億噸的沙子，導致砂石近年嚴重短缺。上述研究的主要作者、皇家墨爾本理工大學工程學院的Rajeev Roychand博士在報告中表示，有機廢物的處理對環境構成挑戰，因為它會排放大量溫室氣體，包括甲烷和二氧化碳。他指出，僅澳洲每年就生產7500萬公斤用過的咖啡渣，其中大部分最終被填埋。

Roychand說，咖啡渣不能簡單地與標準混凝土混合，因為它們含有有機物，不會與其他材料結合。為了使咖啡渣更加兼容，團隊嘗試在攝氏350和500度下熱解這些材料，然後將其按5%、10%、15% 和20% 的比例替代混凝土中的沙子。

團隊發現，攝氏350度是理想溫度，在350 度下處理的咖啡渣能夠與混凝土中的其他成分形成更牢固的化學鍵，使得混凝土的抗壓強度提高了29.3%。

據報導，團隊認為，這項發現不僅能夠減少沙子的開採和咖啡渣的填埋，還能夠降低溫室氣體排放和提高混凝土質量。

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