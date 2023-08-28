我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山、洛城高鐵工程進度龜速 拖15年還在蓋

長期利率保持更高更久 讓華爾街才入秋便瑟瑟顫抖

留學生搭日電車翹腿 不甘被罵惡劣中國人 報警促道歉

聯合新聞網
中國一名留學生在日本搭電車時翹著二郎腿，一旁的日本大媽疑似因看不順眼，便處處找她麻煩。示意圖，非新聞當事人。（本報資料照片）
中國一名留學生在日本搭電車時翹著二郎腿，一旁的日本大媽疑似因看不順眼，便處處找她麻煩。示意圖，非新聞當事人。（本報資料照片）

每個國家的風俗民情大不同，出國前應先了解當地文化差異，避免不慎踩到對方的地雷。日前，一名赴日留學的中國學生搭電車通勤，因車廂內的乘客不多，她便自然地翹起二郎腿，不料一個簡單的動作卻惹怒一旁的日本大媽，大媽不僅拿包打她、拿手機拍照，甚至以教訓的口吻罵她是「惡劣的中國人」，讓該名留學生相當錯愕。

中國一名在日留學生於「小紅書」分享經過，一日早上她與朋友一起搭電車，因當時車廂很空，她便在座位上翹起二郎腿。然而，這個舉動卻惹火一名途中上車的日本大媽，大媽疑不滿留學生在車內翹腳，逕自走到她面前後，就用手上的包敲打留學生的膝蓋，接著更直接拍她肩膀，要求把腿放下來。

留學生表示，一開始以為大媽是不小心打到她，所以未多加理會，且經提醒後她也立刻把腳放了下來，也跟她說了「不好意思」。豈料大媽卻變本加厲，先是當著她們的面拿手機出來拍，被要求刪照後還忿忿不平，仗著「教育他人」的立場直接嗆她們是「惡劣的中國人」，隨後就坐到一旁的座位，當作什麼事也沒有發生一般，讓留學生相當傻眼。

留學生在文中吐露心聲，「我確實不知道日本電車上不能翹二郎腿，我一開始確實以為是我的問題，就說了對不起，但後面越想越覺得她（大媽）是故意的，明明車上有位置、也很空，為什麼一定要站我面前呢？」，她不能諒解大媽將搭車禮儀的差異上升到國家問題，無奈地在網路上求問其他網友的解決方法。

聽從網友的建議，事後留學生向當地警方通報此事，警察指出大媽不僅主動對乘客出手、出言侮辱，甚至還偷拍他人，行為已明顯越矩，將會追查本人，並要求對方刪照、道歉。而針對電車上是否能翹二郎腿，警察表示這是禮儀的問題，目前並沒有明列規定不可翹腳，可在不影響他人的情況下，選擇自己習慣的方式。

留學生 日本 教育

上一則

大英博物館上千珍寶失竊 中國官媒：請無償歸還中國文物

下一則

星國1離譜葬儀社 燒錯遺體拜錯神 被索賠16.5萬

延伸閱讀

日本核汙水排海 中國宣布：全面暫停進口日本水產品

日本核汙水排海 中國宣布：全面暫停進口日本水產品
北韓疑發射彈道飛彈「從沖繩上空飛越」 日本發布警報

北韓疑發射彈道飛彈「從沖繩上空飛越」 日本發布警報
華人「潤」美走線借道 巴拿馬疲於應付難民潮

華人「潤」美走線借道 巴拿馬疲於應付難民潮
日本搭電車「1動作」惹火在地人 留學生被罵「惡劣的中國人」

日本搭電車「1動作」惹火在地人 留學生被罵「惡劣的中國人」

熱門新聞

日本24日開始將核汙水排海，香港專家呼籲，以後最好少吃鮪魚等三種海產。（中通社）

日本核廢水排海 專家呼籲少吃這3類海鮮

2023-08-24 00:21
每日郵報18日報導，義大利東南部巴里港日前發生一對遊客夫婦似乎錯過了郵輪的啟航時間，先生在碼頭上大喊大叫，懇求船長可以等等他們。（照片翻攝：informazione.it）

錯過郵輪啟航時間…遊客夫婦付8千英鎊被留碼頭 哭求船長不要離開

2023-08-19 05:32
（取自CCTV國際時訊）

兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡

2023-08-23 13:27
俄羅斯傭兵組織「瓦格納」首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）23日搭乘的飛機墜毀，機上10人全數罹難。這架飛機的女空服員拉斯波波娃（Kristina Raspopova，圖）也是罹難者之一。圖取自臉書

瓦格納專機空姐生前怨 飛機「不明原因」維修延後起飛

2023-08-24 12:54
智商204的神童白江賢。(取自白江賢Instagram)

校園霸凌或課跟不上？智商204十歲跳級神童自請退學

2023-08-20 13:10
墜毀於首都莫斯科北部的私人飛機殘骸，普里格津據信在飛機上。(美聯社)

華爾街日報：初步調查 普里格津飛機不是被地對空飛彈擊落

2023-08-24 17:19

超人氣

更多 >
梅西貼身保鑣爆紅 「一招護主」技驚全場

梅西貼身保鑣爆紅 「一招護主」技驚全場
郭台銘宣布參選2024總統「必須下架民進黨」

郭台銘宣布參選2024總統「必須下架民進黨」
中國前首富之子王思聰 疑出售洛杉磯豪宅

中國前首富之子王思聰 疑出售洛杉磯豪宅
家長捐款1000 孩子吃飯免排隊 華裔家長會提案惹議

家長捐款1000 孩子吃飯免排隊 華裔家長會提案惹議
「有錢人」和想像不一樣 前國稅官曝：富豪常穿這品牌

「有錢人」和想像不一樣 前國稅官曝：富豪常穿這品牌