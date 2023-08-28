留學生搭日電車翹腿 不甘被罵惡劣中國人 報警促道歉

中國一名留學生在日本搭電車時翹著二郎腿，一旁的日本大媽疑似因看不順眼，便處處找她麻煩。示意圖，非新聞當事人。（本報資料照片）

每個國家的風俗民情大不同，出國前應先了解當地文化差異，避免不慎踩到對方的地雷。日前，一名赴日留學的中國學生搭電車通勤，因車廂內的乘客不多，她便自然地翹起二郎腿，不料一個簡單的動作卻惹怒一旁的日本 大媽，大媽不僅拿包打她、拿手機拍照，甚至以教訓的口吻罵她是「惡劣的中國人」，讓該名留學生 相當錯愕。

中國一名在日留學生於「小紅書」分享經過，一日早上她與朋友一起搭電車，因當時車廂很空，她便在座位上翹起二郎腿。然而，這個舉動卻惹火一名途中上車的日本大媽，大媽疑不滿留學生在車內翹腳，逕自走到她面前後，就用手上的包敲打留學生的膝蓋，接著更直接拍她肩膀，要求把腿放下來。

留學生表示，一開始以為大媽是不小心打到她，所以未多加理會，且經提醒後她也立刻把腳放了下來，也跟她說了「不好意思」。豈料大媽卻變本加厲，先是當著她們的面拿手機出來拍，被要求刪照後還忿忿不平，仗著「教育 他人」的立場直接嗆她們是「惡劣的中國人」，隨後就坐到一旁的座位，當作什麼事也沒有發生一般，讓留學生相當傻眼。

留學生在文中吐露心聲，「我確實不知道日本電車上不能翹二郎腿，我一開始確實以為是我的問題，就說了對不起，但後面越想越覺得她（大媽）是故意的，明明車上有位置、也很空，為什麼一定要站我面前呢？」，她不能諒解大媽將搭車禮儀的差異上升到國家問題，無奈地在網路上求問其他網友的解決方法。

聽從網友的建議，事後留學生向當地警方通報此事，警察指出大媽不僅主動對乘客出手、出言侮辱，甚至還偷拍他人，行為已明顯越矩，將會追查本人，並要求對方刪照、道歉。而針對電車上是否能翹二郎腿，警察表示這是禮儀的問題，目前並沒有明列規定不可翹腳，可在不影響他人的情況下，選擇自己習慣的方式。