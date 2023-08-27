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穿得性感就該被摸？韓DJ在日遭襲胸 掀兩國論戰

轉角24小時
國際知名的南韓音樂DJ SODA，今年8月於日本大阪音樂節演出時，遭到觀眾集體襲胸。（視頻截圖）
國際知名的南韓音樂DJ SODA，今年8月於日本大阪音樂節演出時，遭到觀眾集體襲胸。（視頻截圖）

「穿得性感，就應該被摸？」國際知名的南韓音樂DJ SODA，在今年8月於日本大阪的音樂節演出時，在與台下觀眾近距離互動演出中遭到集體襲胸，儘管當下SODA仍完成演出，但事後發表聲明，控訴自己被觀眾的鹹豬手性騷、造成身心受創。未料事件卻引發日韓之間的風波，甚至有日本公眾人物反過來嘲諷被害的SODA「自己穿太少」、「色誘敲詐」，甚至指控SODA「反日」，種種發言都對當事人造成二次被害。

自曝遇性騷擾 嚇得顫抖

DJ SODA的性騷擾事件，發生在今年8月13日，位於日本大阪的音樂祭活動「MUSIC CIRCUS'23」。在國際間知名度響亮、人氣極高的南韓音樂DJ「DJ SODA」，是本次應邀參加音樂祭的演出者之一；而就在活動當天，SODA在演出途中與圍欄外的觀眾熱情互動，這是許多DJ、也包括SODA本人時常出現的互動橋段，結果SODA站上圍欄邊後，卻遭到觀眾近距離集體襲胸。

最後SODA仍完成演出，但在活動結束後的稍晚，SODA透過Instagram發表聲明，自陳在演出時遭遇到的不舒服情況。SODA指出，自己在演出當下被少數觀眾襲胸性騷擾，感到無比震驚、「害怕得手都在顫抖」，SODA也補充說到，自己入行10年以來，第一次在演出中遇到這種事情。

這篇聲明同時有英、韓、日文版，同時附上了側拍到的犯行影像，網路社群也隨之掀起怒火，不少譴責「日本癡漢」的輿論開始湧現。儘管音樂祭主辦單位TryHard Japan兩天後出面，同聲斥責性騷擾行為、也表示會將依法辦理，但在日本的社群中，卻又接連出現對SODA的「反擊」——檢討被害人衣服穿太少、甚至嘲諷SODA「賣肉又怕被摸」。

日公眾人物 發文羞辱她

在日本討論相關事件的X平台貼文中，出現不少指責SODA布料太少才會被摸、或是質疑「為何SODA自己去音樂祭這種地方，沒注意有可能被性騷擾的風險」。之中日本搞笑藝人快樂信吾就在自己的頁面上貼出SODA布料極少的泳裝照，嘲諷地說：「SODA是什麼啦！自己揉不就好了，別再來日本啦！」

類似的還有在網路上小有名氣的整形醫生麻生泰，也在網上羞辱：「誰知道什麼SODA啊，別再邀請來日本了。是妳自己把大奶擺出來做DJ的吧，有本事別露奶直接用DJ決勝負啦！要搞壞日韓關係的話還是別來了。」說出此番發言的麻生泰，自己也是在日南韓人，本名金福泰。

另外是執導過動畫電影「貓的報恩」的導演森田宏幸，甚至還意有所指，說SODA「根本就是公開型的『美人局』吧！要是被騙去跟她相好，就會有很恐怖的人跑出來。」換句話說，森田宏幸認為SODA說的性騷擾根本意圖敲詐。上述這些說法毫無證據、一味檢討被害人，類似的荒誕說法，在日韓兩邊都掀起軒然大波。

網友翻舊照 暗指她反日

還有日本的網友拿出SODA在其他國家的演出，發現也有類似觀眾近距離靠近、毛手毛腳的影片，據此暗示SODA是刻意針對日本、是「反日情結」。這個說法，也連帶被拿出2013年SODA曾經在Instagram上貼出批評「日本插旗竹島」照片，涉及日韓敏感的主權問題（日本稱為竹島、南韓稱為獨島），藉此試圖證明SODA是因為反日才刻意將日本說成癡漢大國。

2013年SODA曾貼出批評「日本插旗竹島」照片，遭外界質疑SODA是因反日才刻...
2013年SODA曾貼出批評「日本插旗竹島」照片，遭外界質疑SODA是因反日才刻意將日本說成癡漢大國。（取材自X平台）

但這些說法都不能合理化性騷擾問題，而且種種檢討被害人的言論，對當事人而言更是造成「二次被害」的問題。其實日本同樣有不少藝人公開聲援SODA，像是知名男星GACKT就斥責那些檢討被害人的發言，「有人說是『衣服穿得太誇張』、『是服裝的問題』，這些評論是發什麼神經啊？做出這種事的人已經是犯罪了，10000％是犯罪的人有錯。任何人想怎麼穿衣服是個人自由，說出『就是因為妳穿衣服的關係』還一副理所當然的樣子很奇怪。這不就是說都是被害人的錯嗎。不能照自己喜歡的方式穿搭，我們是想變成這種國家？當事人感覺到被侵犯，這就是犯罪。」

整起事件從事發當天開始，經過將近一個星期都還有各種言論交鋒。在日本的電視、新聞媒體和網路討論上，也接連有關於事件背後的「癡漢犯罪」社會問題的省思。先前才因為BBC揭露了中國人在日本長期偷拍性侵、販售影片的事件，又一次戳出日本的癡漢問題，現在SODA性騷擾案，竟然還有輿論斥責被害人、還牽拖到南韓人的國族問題上，頗令外界詫異。

她不忍了 吐6歲被性侵

面對網上辱罵的留言，SODA忍無可忍，痛揭自己兒時遭性侵、長大被性騷的不堪往事，直言穿著暴露和性暴力根本不應畫上等號，因為6歲的她明明只是好好待在家裡，卻遭到飛來橫禍。

當時她的父母都外出工作，她一個人留守家中，沒想到有強盜闖入，她慘遭強暴。為了不讓父母傷心，SODA謊稱自己沒有開門，從此將這個祕密留在心裡，自己默默承受創傷陰影，但這次將不再沉默隱忍。

國際知名的南韓音樂DJ SODA，長期忍受性暴力陰影。（取材自Instagram...
國際知名的南韓音樂DJ SODA，長期忍受性暴力陰影。（取材自Instagram）

針對SODA性騷擾案，日本主辦官方已確定報警處理、目前將針對三名涉嫌的觀眾，由警方進行調查。然而在事後一連串針對SODA的抨擊發言，是否構成誹謗中傷？倘若SODA決定追究，又該如何處理？

來源：YouTube

性騷擾 日本 南韓

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