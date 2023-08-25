巴西Coser穿比基尼搭機 太辣被地勤攔下

網紅扮成蕾貝卡到機場登機被攔下。（視頻截圖）

來自巴西 的辣妹Coser在Instagram（IG）擁有超過60萬粉絲，近期她在IG上分享自己搭機遭到阻止，原來是因穿著太過火辣。

太陽報報導，21歲的網紅Kine-chan不只是名Coser，也是成人網紅。日前她在巴西那維甘特斯機場準備登機，要到其他地方參加Cosplay活動，結果卻遭到地勤攔下。

Kine-chan在IG發文提到，當天因為擔心自己遲到來不及，她預先穿好要參加活動的衣服抵達機場。不過由於Kine-chan扮演的是動畫「電馭叛客：邊緣行者」的蕾貝卡，這個角色只穿著布料超少的比基尼，因此遭機場人員阻止，要求她換好一般的衣服再登機。

Kine-chan發文原本疑似是要討拍，沒想到卻反而惹來網友批評。有不少網友都認為Kine-chan被擋下來根本是「剛好而已」，更有許多網友留言罵Kine-chan想紅想瘋了。

網紅扮成蕾貝卡到機場登機被攔下。（視頻截圖）

有網友就留言酸說穿這樣在機場被擋下來還剛好被拍照，最後寫一篇文章搞得自己像受害者，看起來完全就是預謀想曝光而已。就連支持的粉絲也留言說：「我真的很喜歡妳，但妳真的應該在（比基尼）外面套個洋裝或襯衫」、「我愛妳，但這次真的太過分了」。

來源：Instagram