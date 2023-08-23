巴西一家4人遺傳罕病 「得各式癌症」5年內全喪命

巴西53歲男子莫塔一家四口罹患同種罕見遺傳疾病，飽受多種癌症折磨，短短5年全數喪命。（視頻截圖）

巴西 53歲男子莫塔(Régis Feitosa Mota)近日因罕見的遺傳性疾病去世，在此之前，他的三名孩子也飽受同樣的疾病折磨，在短短四年間全部過世。

紐約郵報報導，莫塔與其孩子們患有李法美尼綜合症(Li-Fraumeni Syndrome)，這是一種罕見的遺傳病，會增加患者罹癌風險，男性病患罹癌風險為70%，女性病患則為90%，而患者一生中可能會罹患不只一種癌症 。

莫塔於2016年至2023年間，共被診斷出三次癌症結果，2016年確診罹患慢性淋巴細胞白血病，2021年時又罹患非何杰金氏淋巴瘤，這是一種侵襲淋巴系統細胞的癌症。今年1月，莫塔又在社群媒體 說自己確診多發性骨髓瘤。

莫塔當時在影片中說道，「我們又發現另一種疾病。我們已經治療過白血病、非何杰金氏淋巴瘤，目前已經穩定下來，但我們一直在進行治療，卻沒能治癒。這次，我們發現了多發性骨髓瘤，甚至影響到了骨骼。」

莫塔自7月31日起一直在醫院住院治療，還在社群媒體說正在等待骨髓移植，但終究未能抵禦癌細胞侵襲，於巴西父親節當天去世。

莫塔妻子瑪莉艾拉(Mariella Pompeu)發文哀悼，稱從未為這一刻做好準備，因為始終相信莫塔會完全康復，這是一種難以形容的痛苦，少了莫塔的陪伴和愛，不知生活將變成何樣。

對於莫塔一家來說，這個家庭悲劇始於2009年。當時莫塔的大女兒、年僅12歲的安娜(Anna Carolina)被診斷出患有急性淋巴細胞白血病，後來康復後，又於2021年被診斷出腦瘤，最終於2022年去世，得年25歲。

2016年時，莫塔的二兒子、年僅17歲的佩德羅(Pedro)被診斷出腿部患有骨肉瘤，之後他的肺部、胸椎、腰椎和大腦又分別檢測到一顆腫瘤，最終於2020年不治身亡。

而在2017年，家中最小的小女兒阿特莉絲(Beatriz)確診急性淋巴細胞白血病，一年後即去世，得年僅10歲。