日宅男在同學會追到高中女神 未料生子後卻因家事離婚

一位男子雖然追到高中暗戀的女同學，但卻在生子後因為家事問題而分手。示意圖，非當事人及事物。（取材自ingimage）

結婚共組家庭之後，兩人就必須想辦法面對各種生活瑣事。雖然許多家事看似平凡，但如果沒有妥善處理，也可能是造成感情破裂的元兇。近來日本 媒體，就報導了像這樣的感情糾紛。

根據日本媒體「マネー現代」報導，一位化名杉野拓哉的31歲男性，是一位在東京知名企業上班，年收高達900萬(約6.2萬美元)的人。不過雖然薪水高，但他平常都住在老家，缺乏社交生活，因此也一直沒有對象。

後來他參加高中同學會時，重逢以前曾經暗戀過的一位女性。他聽說對方因為在黑心公司上班，因此感到身心俱疲，還曾經在家靜養半年。於是拓哉開始追求對方，而女方在工作壓力下，也想當個單純的家庭主婦。於是兩人順利交往、結婚，婚後老婆也將家中的大小家事處理的非常完美。

不料就在生了孩子之後，不只多了需要養育孩子的任務，而且老婆因為身體虛弱的關係，變得沒辦法像往常一樣處理家事。於是拓哉白天工作，晚上又得幫忙顧家、帶小孩。就在幾個月後，拓哉終於受不了這樣的生活，儘管還是愛著妻子，但只能選擇離婚。

家庭專家山本昌義分析，儘管現代化家電非常方便，讓許多家事看似輕鬆，但其實要做到好還是很不容易，如果處理不當，很容易造成感情破裂。因此他建議，若是有這方面的困擾，不如就直接花錢找人幫忙處理家事等等的，就可以減輕負擔。