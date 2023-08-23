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英成人網紅34歲就抱孫 常被誤認未成年要求看證件

聯合新聞網／綜合報導
34歲的英國成人網紅麥金泰爾，被稱為是「最年輕的外婆」。（取材自TikTok）
34歲的英國成人網紅麥金泰爾，被稱為是「最年輕的外婆」。（取材自TikTok）

英國一名女子被稱為是「最年輕的外婆」，因為她年僅34歲就升級當外婆，年輕的外表讓她常被要求出示證件「驗明正身」。

據「地鐵報」(Metro)報導，34歲的麥金泰爾(Rachel McIntyre)是一名模特兒，同時也是經營OnlyFans的成人網紅。她在15歲那年就懷孕生下女兒，沒想到女兒也「有樣學樣」在17歲時懷孕。

麥金泰爾的女兒在今年7月生下寶寶，讓年僅34歲的麥金泰爾直接升級當外婆。雖然身分已經不同，但麥金泰爾保養得宜的外表常讓人以為她還未成年，出門時常被要求要拿出證件來證明自己的年齡，就連帶著寶寶出門也常被誤會是孩子的媽。

麥金泰爾說剛開始得知女兒懷孕時原本很震驚，因為她自己當過少女媽媽，知道那麼年輕就當媽會遇到很多挑戰。不過她還是全力支持自己的女兒，常常幫忙帶小孩。

麥金泰爾也提到，她認為很年輕就當外婆有個好處，就是既年輕又健康，可以陪孫女做很多事，也有體力幫忙照顧孩子。即使外表看不出來已經當外婆，麥金泰爾卻非常享受這個新身分，現在最期待的是就是孫女未來能夠稱呼她。

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