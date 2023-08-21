我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西雅圖南部水煙店槍案3死6傷 搜出至少5把槍

庫克也對她感興趣 灣區台裔高中生王雅宣開發心理協助網站奪大獎

人毛傳說再現 日公車投幣箱藏「印度人毛髮」 原因曝光

聯合新聞網
日本公車的投幣箱使用「印度人的毛髮」作為材料，引發網友熱議。（取材自X平台）
日本公車的投幣箱使用「印度人的毛髮」作為材料，引發網友熱議。（取材自X平台）

公車是常見的大眾運輸工具，但你可知道日本的公車竟藏有「人毛秘密」？日本媒體過去幾年曾接露，某廠牌製造的公車投幣箱使用「印度人的毛髮」作為材料，沒想到近日話題再度於網路發燒，更被人稱為「人類毛髮最強傳說」。對此，製造商也出面回應研發過程，更親曝印度人毛髮成為首選的原因。

根據日本媒體「Traffic News」報導，日本的公車投幣箱除了零錢外還裝有整理券、回收券等物品，為了將物品進行分類，日本運輸設備製造商LECIP絞盡腦汁設計，他們曾嘗試使用豬毛、馬毛及塑膠製成的刷子來分類，但試驗後的成效不佳。

後來，他們發現人類的毛髮有著「絕妙的硬度」，不會因承受紙張的重量而彎曲，但碰到硬幣時就會彎下來，且不易產生靜電，而成為了首選。

製造商LECIP透露，雖然一開始曾使用中國人的毛髮作為分類刷的材料，但後來就改成使用印度人的毛髮了。他們表示，經過多方採購與調查後發現，印度人的頭髮在測試堅硬度、柔軟度、有無特殊性與帶電性上的表現都很不錯，且取得相對容易，而成為他們製造分類刷的第一選擇。

對於「印度人的毛髮」話題再度發燒，製造商LECIP的負責人感到相當驚訝，更稱沒想到這件事竟然會在3年後又引發討論。據悉，當年消息曝光時，許多公車業者也感到震驚，直呼完全不知道原來有人毛在投幣箱裡。

印度 日本

上一則

巴黎鐵塔睡1夜 美國2醉男誤闖禁區將挨告

下一則

留2年… 美國長鬍女11.8吋創金氏紀錄 曾每天刮3次

延伸閱讀

汽車座位頭枕能拔？駕訓班教練曝一功能：有沒有差很多

汽車座位頭枕能拔？駕訓班教練曝一功能：有沒有差很多
美日韓三國峰會 亞洲又一安全同盟

美日韓三國峰會 亞洲又一安全同盟
大雨打亂日本新幹線班次 約30.5萬乘客受影響

大雨打亂日本新幹線班次 約30.5萬乘客受影響
夏威夷野火釀災 日本政府將提供200萬元援助

夏威夷野火釀災 日本政府將提供200萬元援助

熱門新聞

每日郵報18日報導，義大利東南部巴里港日前發生一對遊客夫婦似乎錯過了郵輪的啟航時間，先生在碼頭上大喊大叫，懇求船長可以等等他們。（照片翻攝：informazione.it）

錯過郵輪啟航時間…遊客夫婦付8千英鎊被留碼頭 哭求船長不要離開

2023-08-19 05:32
馬來西亞一架小飛機17日墜毀於雪蘭莪州，共造成10人死亡。(截自X)

失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物

2023-08-17 09:10
美國41歲加密貨幣大亨皮耶夫(圖右)慘遭酒保瓦爾奇諾夫殺害分屍並沖進馬桶。（取材自臉書）

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

2023-08-16 05:25
哥倫比亞的亞馬遜叢林地區5月初發生小飛機墜毀事故，生還的4位原住民孩童在叢林流浪多日最終獲救。(美聯社)

哥倫比亞叢林墜機事故倖存女童 被發現遭繼父長期性侵

2023-08-13 09:57
法國南部蔚藍海岸度假勝地聖托佩據報近日發生一位消費者因為只留了500歐元小費，導致他被憤怒的服務生追了回去，還遭到出言訓斥，事後氣憤地揚言不想再來了。資料照片。（路透）

500歐元小費「還不夠」 法國蔚藍海岸傳有餐廳把客人叫回再加一倍

2023-08-16 06:21
智商204的神童白江賢。(取自白江賢Instagram)

校園霸凌或課跟不上？智商204十歲跳級神童自請退學

2023-08-20 13:10

超人氣

更多 >
李玟快看…浙江衛視出手調查「好聲音」

李玟快看…浙江衛視出手調查「好聲音」

月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西

月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西
颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心

颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心
超額儲蓄將耗盡 美經濟算總帳時間快到了

超額儲蓄將耗盡 美經濟算總帳時間快到了
前女醫藥代表 5年陪睡逾百客戶 見領導備避孕藥

前女醫藥代表 5年陪睡逾百客戶 見領導備避孕藥