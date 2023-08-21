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留2年… 美國長鬍女11.8吋創金氏紀錄 曾每天刮3次

編譯徐榆涵
亨妮卡特坦言，蓄鬍好處是可以遮住「雙下巴」，缺點就是「很麻煩」。（視頻截圖）
亨妮卡特坦言，蓄鬍好處是可以遮住「雙下巴」，缺點就是「很麻煩」。（視頻截圖）

美國密西根州38歲女子亨妮卡特（Erin Honeycutt）在放棄每天刮鬍子3次的習慣長達2年後，留出「全球最長鬍鬚」，打破金氏世界紀錄。

衛報報導，金氏世界紀錄9日發布新聞稿表示，38歲的亨妮卡特留出30公分（約11.8吋）的鬍鬚，創下世界紀錄。亨妮卡特本身患有「多囊性卵巢症候群」（PCOS），荷爾蒙異常導致毛髮過度生長，因此過程中完全沒有使用任何藥物刺激生長。

亨妮卡特透露，「我每天可能至少得刮三次鬍子」，而且從13歲青少年時期開始一路持續到成年，雖然也曾感到自卑。幾年前開始，亨妮卡特因血壓飆高導致眼中風，視力大受影響，開始厭倦刮鬍子，所幸在妻子的建議下，鼓勵亨妮卡特可以試試看蓄鬍，讓她下定決心在新冠疫情封城期間開始留鬍子，喪失部分視力成為她不再剃掉鬍鬚的主因。

根據金氏世界紀錄網站，之前是由75歲婦女惠勒（Vivian Wheeler）寫下的25.5公分（約10吋）紀錄。

亨妮卡特表示，疫情期間戴口罩「增加我在公共場合外出的信心」，坦言蓄鬍有好有壞，好處是可以遮住「雙下巴」，缺點就是「很麻煩」。

她表示，能夠利用這個過去曾讓她感到丟臉的事情來創造世界紀錄「真的很棒」，也希望她的故事可以激勵其他人，「能被認可真的很棒」。

美國女子亨妮卡特留出11.8吋的全球最長鬍鬚。打破金氏紀錄。她多年前因腳傷截肢，...
美國女子亨妮卡特留出11.8吋的全球最長鬍鬚。打破金氏紀錄。她多年前因腳傷截肢，但仍樂觀面對。（取材自臉書）

此外，據報導，疾病不僅影響亨妮卡特的毛髮生長，她更曾在2018年因腳傷引發細菌感染，被迫截除半條腿。亨妮卡特後來又因為高血壓導致眼部中風，只剩周邊視覺。但樂觀的她並沒有因此頹廢，醫生告訴她若抱持正面想法康復速度會快3%，她說這讓她成為「全世界最積極正向的人」，雖然世上並沒有這項金氏世界紀錄。

高血壓 中風 疫情

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