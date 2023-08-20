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阿根廷男子花150元買2貴賓犬 獸醫檢查揭驚人真相：根本不是狗

編譯中心／綜合報導
阿根廷男子買了兩隻「貴賓狗」，到獸醫醫院檢查才發現竟然被注射了類固醇的巨型雪貂。（取材自X平台）
阿根廷男子買了兩隻「貴賓狗」，到獸醫醫院檢查才發現竟然被注射了類固醇的巨型雪貂。（取材自X平台）

這隻竟然不是狗？阿根廷一名男子以150美元買下兩隻白色玩具貴賓狗(Toy poodle)，並帶愛犬到獸醫院接種疫苗。沒想到獸醫檢查後發現，原來這兩隻「貴賓狗」根本不是狗，而是俗稱「巴西老鼠」的雪貂！

香港01綜合外媒報導，該阿根廷男子於當地的薩拉達市場(La Salada Market)以150美元優惠價錢，買下兩隻雪白色的玩具貴賓狗，開開心心帶牠們到獸醫院注射疫苗。沒想到經過獸醫檢查發現，這兩隻「貴賓狗」竟然不是狗，而是有「巴西老鼠」之稱的雪貂，讓他當場傻眼。

報導指出，雪貂體型一般只有6英寸(約15公分)，本來與身長約10英寸(約25公分)的「貴賓狗」有一定差距，但這兩隻雪貂出生後就被注射類固醇以增大體型，終在藥物影響下，成長到與「貴賓狗」相似。稍加打扮後，兩隻雪貂看起來像毛髮蓬鬆的「貴賓狗」，幾可亂真，藉以欺騙顧客購買。

報導表示，薩拉達市場是著名「贗品賣場」，該男子並不是第一個受害者，之前也有女子在市場買了「吉娃娃( Chihuahua)」，結果檢查發現也是雪貂。

據了解，在當地的行情，貴賓狗一隻約為1000美元，而雪貂約為75美元，而當地的不肖商人便看準這個商機，低價販賣「假狗」獲取利潤。

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