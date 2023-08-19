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歐巴馬21歲舊情書曝光 自稱「雌雄同體」

編譯田思怡
美國前總統歐巴馬年輕時曾在洛杉磯西方學院就讀。（取材自埃默里大學官網
美國前總統歐巴馬年輕時曾在洛杉磯西方學院就讀。（取材自埃默里大學官網

紐約郵報報導，為美國前總統歐巴馬(Barack Obama)作傳的作家加羅(David Garrow)將歐巴馬1982年寫給當時女友一封信的塗黑部分還原，指稱歐巴馬在信中自稱在心理上是雌雄同體，「每天幻想與男性做愛」。

這封信目前由埃默里大學(Emory University)收藏，不准拍照或外借。加羅的友人柯勒(Harvey Klehr)用手抄寫信的內容，寄給加羅。

加羅指出，21歲的歐巴馬在1982年11月寫給當時女友麥克尼爾(Alex McNear)的信上說，「關於同性戀，我必須說，我認為是想讓自己逃離現實，拒絕不斷重複世俗生活無止境的鬧劇。你瞧，我每天與男人做愛，但是想像的」。

歐巴馬寫到，「我在心理上有很大程度是雌雄同體，我希望我能更加如此，直到我可以用人的角度來思考，而不是女人或男人。不過，回到身體，我是個男人，在生理上一輩子都是男人，我選擇接受這個偶然性」。

麥克尼爾是歐巴馬在洛杉磯西方學院(Occidental College)就讀時期的女友，她後來將信中一些露骨的段落塗黑。曾獲普立茲獎的加羅追查這封信的內容，寫進他的歐巴馬傳記「明日之星」(Rising Star)。

現在加羅的友人柯勒把這封信被塗黑的部分拿給紐約郵報看，再度引起話題。加羅透過電郵表示，歐巴馬的年輕幻想很平常。「我是歷史學家，不是心理學家，不過我認為大部分的人都有性幻想已是公開的記錄。」

21歲的歐巴馬在1982年11月寫給當時女友麥克尼爾的信，目前由埃默里大學收藏。...
21歲的歐巴馬在1982年11月寫給當時女友麥克尼爾的信，目前由埃默里大學收藏。（美聯社）

歐巴馬 洛杉磯 同性戀

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