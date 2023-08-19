我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭城市遭俄飛彈攻擊致7死 劇院遭擊中畫面曝光

餐廳、機場、加油站等…這5個地方 避免使用提款卡

日醫罹「無精症」 妻堅持嫁 靠公公捐精生2子

編譯羅方妤
日本信州大學醫院小兒科醫生盛田大介曾罹患白血病，好不容易康復後卻又在婚前被診出患「無精症」，向女友妙子提出分手。但妙子堅持和盛田結婚，兩人婚後靠公公捐精育有兩子。情境示意圖。圖／Ingimage
日本信州大學醫院小兒科醫生盛田大介曾罹患白血病，好不容易康復後卻又在婚前被診出患「無精症」，向女友妙子提出分手。但妙子堅持和盛田結婚，兩人婚後靠公公捐精育有兩子。情境示意圖。圖／Ingimage

日本讀賣新聞報導，日本信州大學醫院小兒科醫生盛田大介國中一年級時曾被診斷出罹患白血病，好不容易康復後卻又在婚前被診出患「無精症」，哭著向當時還是女友的妙子道歉並提出分手，稱自己無法讓喜歡孩子的她有孩子。但妙子仍堅持和盛田結婚，最終靠公公捐精生下兩子。

讀賣新聞指出，盛田意識到自己可能會結婚的時候，想起無精症可能會是當時治療白血病留下的副作用之一。檢查結果也顯示，盛田確實罹患無精症。

盛田忍痛向妙子提出分手。妙子當時不知該如何回應，但在思考一個月後，認為組建家庭的方式不只一種，可以領養小孩，也可以靠精子捐贈，且「我的幸福我自己決定」。她主動聯絡盛田，向他坦白心意，「我會一直陪著你的，我的愛人」。兩人在一年結婚。

盛田夫婦諮詢生育診所後，得知能透過親戚捐精的方式懷孕。盛田73歲的父親盛田博也願意提供幫助，雙方家庭也同意這個做法。盛田博表示，在兒子被診斷出白血病，並喊全身都痛時，自己身為父親卻無能為力，兒子後來接受骨髓捐贈並存活，還當上醫生，「也非常感謝妙子小姐在知道兒子有無精症後還願意和他結婚」。

日本

上一則

打擊LGBT 馬來西亞查禁「Swatch彩虹表」 持有、販售關3年

下一則

歐巴馬21歲舊情書曝光 自稱「雌雄同體」

延伸閱讀

抗衡中俄朝極音速武器 日媒：美日擬聯合研發攔截飛彈

抗衡中俄朝極音速武器 日媒：美日擬聯合研發攔截飛彈
日男婚前診出「無精症」哭提分手...妻堅持嫁 靠公公捐精生2子

日男婚前診出「無精症」哭提分手...妻堅持嫁 靠公公捐精生2子
美日韓欲牽制中國北韓 3國峰會及軍演將每年舉行

美日韓欲牽制中國北韓 3國峰會及軍演將每年舉行
日媒：壽司郎與「舔瓶少年」達成調解 撤回訴訟

日媒：壽司郎與「舔瓶少年」達成調解 撤回訴訟

熱門新聞

馬來西亞一架小飛機17日墜毀於雪蘭莪州，共造成10人死亡。(截自X)

失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物

2023-08-17 09:10
美國41歲加密貨幣大亨皮耶夫(圖右)慘遭酒保瓦爾奇諾夫殺害分屍並沖進馬桶。（取材自臉書）

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

2023-08-16 05:25
哥倫比亞的亞馬遜叢林地區5月初發生小飛機墜毀事故，生還的4位原住民孩童在叢林流浪多日最終獲救。(美聯社)

哥倫比亞叢林墜機事故倖存女童 被發現遭繼父長期性侵

2023-08-13 09:57
法國南部蔚藍海岸度假勝地聖托佩據報近日發生一位消費者因為只留了500歐元小費，導致他被憤怒的服務生追了回去，還遭到出言訓斥，事後氣憤地揚言不想再來了。資料照片。（路透）

500歐元小費「還不夠」 法國蔚藍海岸傳有餐廳把客人叫回再加一倍

2023-08-16 06:21
梅根在夏天穿著厚大衣、脖子圍上圍巾出門，再度遭到網友熱議。圖／摘自Pagesix IG

炫富不怕流汗？梅根夏天穿千元厚大衣 被嫌熱感失調

2023-08-12 12:26
去年印度出口稻米至全球約140國，逾2000萬公噸。專家憂心，印度限制稻米出口將使全球糧價再上漲；圖為印度南方安德拉省一處主要稻米貿易港口。（路透）

印度限制出口 全球米價拉警報…美加爆發「搶米潮」

2023-08-17 19:27

超人氣

更多 >
哪個血型最不識相？B型放飛自我、這血型是察言觀色高手

哪個血型最不識相？B型放飛自我、這血型是察言觀色高手
國家颶風中心警告加州 喜萊莉豪雨洪水風險高

國家颶風中心警告加州 喜萊莉豪雨洪水風險高
摩根大通危機入市？ 增持碧桂園1.71億股

摩根大通危機入市？ 增持碧桂園1.71億股
富比世評台積電與亞利桑納工會之爭：結果可能沒有贏家

富比世評台積電與亞利桑納工會之爭：結果可能沒有贏家
南加哈岡搶刧華裔老婦的兇嫌被捕 天網恢恢

南加哈岡搶刧華裔老婦的兇嫌被捕 天網恢恢