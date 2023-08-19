日醫罹「無精症」 妻堅持嫁 靠公公捐精生2子

日本信州大學醫院小兒科醫生盛田大介曾罹患白血病，好不容易康復後卻又在婚前被診出患「無精症」，向女友妙子提出分手。但妙子堅持和盛田結婚，兩人婚後靠公公捐精育有兩子。情境示意圖。圖／Ingimage

日本 讀賣新聞報導，日本信州大學醫院小兒科醫生盛田大介國中一年級時曾被診斷出罹患白血病，好不容易康復後卻又在婚前被診出患「無精症」，哭著向當時還是女友的妙子道歉並提出分手，稱自己無法讓喜歡孩子的她有孩子。但妙子仍堅持和盛田結婚，最終靠公公捐精生下兩子。

讀賣新聞指出，盛田意識到自己可能會結婚的時候，想起無精症可能會是當時治療白血病留下的副作用之一。檢查結果也顯示，盛田確實罹患無精症。

盛田忍痛向妙子提出分手。妙子當時不知該如何回應，但在思考一個月後，認為組建家庭的方式不只一種，可以領養小孩，也可以靠精子捐贈，且「我的幸福我自己決定」。她主動聯絡盛田，向他坦白心意，「我會一直陪著你的，我的愛人」。兩人在一年結婚。

盛田夫婦諮詢生育診所後，得知能透過親戚捐精的方式懷孕。盛田73歲的父親盛田博也願意提供幫助，雙方家庭也同意這個做法。盛田博表示，在兒子被診斷出白血病，並喊全身都痛時，自己身為父親卻無能為力，兒子後來接受骨髓捐贈並存活，還當上醫生，「也非常感謝妙子小姐在知道兒子有無精症後還願意和他結婚」。