打擊LGBT 馬來西亞查禁「Swatch彩虹表」 持有、販售關3年

Swatch近日推出支持LGBTQ+系列的彩虹色手表，遭馬來西亞政府查禁。（取材自臉書）

瑞士鐘表集團Swatch近日為慶祝LGBT平權 運動推出彩虹手表，對此，認定同性戀 是違法之舉的馬來西亞當局表示，擁有或銷售Swatch彩虹手表即屬犯罪，恐面臨最高3年牢獄之災。

馬來西亞對於LGBT族群態度保守，去年更認定同性戀為非法之舉。馬來西亞內政部 執法部門今年5月突襲搜查當地11家瑞士表Swatch門市，其中包括位在首都吉隆坡的專賣店，並查扣共164支手表，市價達1萬4000美元。

衛報報導，馬來西亞內政部10日發聲明提醒民眾，任何個人印刷、進口、生產、複製、出版、銷售、發行、流通、獻議銷售，或擁有被禁物品，均屬犯罪，一旦罪成，可被判處不超過2萬令吉（約4345.7美元）罰款、不超過3年監禁或兩者兼施。

聲明指出，馬來西亞政府致力於防止有害或可能有害道德因素的散播。並指這些手表「可能會通過宣傳、支持和正常化LGBTQ+運動來損害國家利益，這是不被大馬公眾所接受的」。