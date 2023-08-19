女婚攝睡了準新郎 新娘「拿出鐵證」怒喊退費

新娘在婚禮上請來女婚攝，沒想到對方竟跟準新郎發生關係。示意圖，非當事人。(取材自ingimage)

一名新娘本來開心辦婚禮，請來婚禮攝影師幫忙記錄過程，沒想到後來卻發現婚攝跟準新郎發生關係，氣得她要求退費，過程被網友分享上論壇，引發不少人留言批評。

據「每日郵報」（Daily Mail）報導，一名匿名為「婚禮老兄」（wedding dude）的網友在知名論壇Reddit上分享這段故事。這名網友在文中提到，自己是婚禮攝影師，為了捕捉婚禮上不同角度的照片，他找了一個20幾歲的女攝影師來幫他。

當天婚禮順利進行，照片也都修圖修完交給客戶，原本「婚禮老兄」以為案子就這樣結束了，想不到卻收到新娘的電子郵件。新娘在電郵裡面要求婚攝退款，因為她後來發現另一名女攝影師跟自己的丈夫發生關係，兩人還在丈夫手機裡留下照片。

「婚禮老兄」無奈的發文尋求網友意見，他在文中表示，他認為對方付錢請自己做一份工作，自己也如期完成交出成品，其實不退費算是合情合理，但是他同時也很同情這名新娘，並提到「感覺就像主人請我幫忙遛狗，我遛完狗回頭把狗殺了一樣」。

「婚禮老兄」後來跟另一名女婚攝對質，對方卻不置可否地說反正她跟新郎的關係是「開放式關係」，不覺得有什麼問題。不少網友留言批評女婚攝太沒道德感，也有人開玩笑說「下次新娘再婚給她折扣」，還有人說新娘應該多付婚攝錢，因為婚攝讓她看清楚丈夫的真面目。