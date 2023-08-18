我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

更易躲避抗體？新冠肺炎出現新型變異株BA.2.86

罕見「食肉菌」入侵大紐約 3人感染死亡 州府發警告

美國航空機長廣播 吐槽乘客搭機禮儀暴紅

編譯周辰陽
美國航空一位機長日前趁著登機時打開機上廣播系統「吐槽」乘客的搭機禮儀，在機上的一位喜劇演員用手機錄下來後上傳到IG，隨之在網路上暴紅跟引發熱議。資料照片。(美聯社)
美國航空一位機長日前趁著登機時打開機上廣播系統「吐槽」乘客的搭機禮儀，在機上的一位喜劇演員用手機錄下來後上傳到IG，隨之在網路上暴紅跟引發熱議。資料照片。(美聯社)

美國航空（American Airlines）一位機長，日前趁著登機時打開機上廣播系統「吐槽」與訓誡乘客的搭機禮儀，剛好搭上該班機的旅客用手機錄下來後上傳到Instagram，在網路上暴紅跟引發熱議。

商業內幕與TheStreet報導，從喜劇演員馬爾特佐斯（Anna Leah Maltezos）發布的短片可聽見，這架波音737的機長用廣播系統提醒正在陸續登機與就坐的乘客，要禮貌地對待空服員，「記住，空服員在這裡主要是為了你們的安全，之後是要讓你們的飛行更愉快，他們會照顧你們，但你們將聽他們必須要說的話，因為他們代表了我在駕駛艙或機艙的意願，而我的意願最重要」。

這位機長接著指出，「對彼此友善點，對彼此尊重點，我本來不應該說這些的。你們應該用你們想要別人款待你們的方式對待別人，但我必須在每一個航班都這樣說，因為有些人不這樣做，他們自私又沒禮貌，我們不允許這樣，好嗎？」

然後，機長請乘客把隨身行李收好跟垃圾丟進垃圾袋等，又提醒「每個人都付錢買了機位，別靠著其他人、別在其他人身上睡著、別在其他身上醉倒或在他們身上流口水，除非你們已經談過了，而他有著一件防風雨的夾克」。

機長接下來把目標對準了不戴耳機又用喇叭模式使用手機的乘客，稱「用喇叭模式聽影像跟講電話的社會實驗結束了」。他說，「沒有人想要聽你的影像，我曉得你認為這超級好聽，也許是吧，但那是你的事，對吧？所以別放出來」。

這位機長的講話在馬爾特佐斯的IG現實動態評論區收到了基本上正面的評價，瀏覽次數在6天內已經超過了440萬次，超過35萬名網友點讚，許多網友也表達了讚賞。有人就寫道，「如果你覺得被這段講話冒犯了，恭喜啦，你就是那個問題」。美國航空跟馬爾特佐斯沒有立刻回應正常工作時間外發出的置評請求。

上一則

美國務院准了 同意從丹麥、荷蘭向烏克蘭交付F-16戰機

下一則

英談話節目之王享壽88歲 BBC總裁：他定義所有人

延伸閱讀

攔截中俄北韓的極音速武器 美日將研發新飛彈

攔截中俄北韓的極音速武器 美日將研發新飛彈
賴清德紐約行低調 避免節外生枝

賴清德紐約行低調 避免節外生枝
美職業移民路漫漫 陸生轉戰加拿大楓葉卡

美職業移民路漫漫 陸生轉戰加拿大楓葉卡
大師級教練 李羽翔推廣桌球

大師級教練 李羽翔推廣桌球

熱門新聞

馬來西亞一架小飛機17日墜毀於雪蘭莪州，共造成10人死亡。(截自X)

失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物

2023-08-17 09:10
美國41歲加密貨幣大亨皮耶夫(圖右)慘遭酒保瓦爾奇諾夫殺害分屍並沖進馬桶。（取材自臉書）

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

2023-08-16 05:25
哥倫比亞的亞馬遜叢林地區5月初發生小飛機墜毀事故，生還的4位原住民孩童在叢林流浪多日最終獲救。(美聯社)

哥倫比亞叢林墜機事故倖存女童 被發現遭繼父長期性侵

2023-08-13 09:57
法國南部蔚藍海岸度假勝地聖托佩據報近日發生一位消費者因為只留了500歐元小費，導致他被憤怒的服務生追了回去，還遭到出言訓斥，事後氣憤地揚言不想再來了。資料照片。（路透）

500歐元小費「還不夠」 法國蔚藍海岸傳有餐廳把客人叫回再加一倍

2023-08-16 06:21
梅根在夏天穿著厚大衣、脖子圍上圍巾出門，再度遭到網友熱議。圖／摘自Pagesix IG

炫富不怕流汗？梅根夏天穿千元厚大衣 被嫌熱感失調

2023-08-12 12:26
世界衛生組織表示，過去一個月全世界通報新增COVID-19病例較前一個月激增80%，反映新變異株EG.5的威力。（美聯社）

全球COVID-19新增確診數暴增80% 變異株EG.5發威

2023-08-11 11:48

超人氣

更多 >
住家放現金 美國人最愛藏這五個地方

住家放現金 美國人最愛藏這五個地方
失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物

失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物
買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個你該知道的秘密

買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個你該知道的秘密
李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 跌坐台上真相曝光

李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 跌坐台上真相曝光
德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下

德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下