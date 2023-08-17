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活3.9億年苔癬植物活化石 熬不過氣候危機恐滅絕

編譯中心／綜合報導
科學家們表示，最早在喜馬拉雅山脈上被發現的藻苔屬植物Takakia，恐因熬不過氣候崩潰而絕種。(取材自維基百科)
科學家們表示，最早在喜馬拉雅山脈上被發現的藻苔屬植物Takakia，恐因熬不過氣候崩潰而絕種。(取材自維基百科)

科學家們表示，最早在喜馬拉雅山脈(Himalayas)上被發現的藻苔屬植物(Takakia)恐因熬不過氣候崩潰而絕種。藻苔在地球上生長已近3.9億年、堪稱世上最古老的苔癬植物。

中央社引述英國「衛報」報導，研究團隊警告，藻苔屬植物是迄今發現進化最快的物種之一，但這恐怕不足以挽救它。

藻苔屬植物是一種生長緩慢的小型苔癬，僅少量分布於美國、日本及西藏的偏遠地區。科學家團隊歷經長達10年的考察，首次透過分析它的DNA來了解氣候崩潰如何影響藻苔屬植物及其生長環境。

這種藻苔屬植物早在喜馬拉雅山脈形成前就已存活約1億年之久，觸發它快速適應的進程。德國佛萊堡大學(University of Freiburg)植物生物技術學家、此次發表在國際期刊「細胞」(Cell)論文作者之一的雷斯基(Ralf Reski)說，「我們開始描繪並分析一株活化石」。

研究團隊發現，受到極端氣候條件影響，藻苔屬植物歷經數代進化後，變得善於修復斷裂的DNA並從紫外線的傷害中復原。為了因應這些條件，藻苔屬植物發展出得以生長在任何地方的能力。

對藻苔屬植物的生存環境進行研究後，研究團隊發現氣候正在不斷暖化，除了導致冰川融化，藻苔屬植物也正暴露在比過去更高程度的紫外線輻射之中。

這篇研究的作者群指出，在他們研究期間，西藏的藻苔屬植物群數量每年減少約1.6%，並預測到21世紀末，全球適合藻苔屬植物生存的地區將少到只剩1000至1500平方公里。

植物科學家們正試圖透過在實驗室裡繁殖一些標本，並將其移植到西藏的實驗地點來保存並延長該物種的存活年限。

喜馬拉雅山 DNA 冰川

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