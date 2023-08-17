我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／天氣酷熱 皮膚科醫生：應這樣選防曬霜

李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 音檔曝光

澳洲雞農買石材 竟買到2.4億年前娃娃魚祖先化石

編譯陳曉慈／綜合報導
澳洲發現娃娃魚的祖先、生存於三疊紀的兩棲類古生物。圖為畫家Jose Vitor Silva根據化石創作的想像圖。(取材自澳洲博物館)
澳洲發現娃娃魚的祖先、生存於三疊紀的兩棲類古生物。圖為畫家Jose Vitor Silva根據化石創作的想像圖。(取材自澳洲博物館)

1990年代末，澳洲一名退休雞農從住家附近的岩場購買石頭，本想用來建造花園的外牆，結果意外在岩石中發現古生物化石！該生物外表類似於娃娃魚(中國大鯢)，但體型較大，身長估約1.2米，上顎還長著一對釘子般的獠牙。

澳洲博物館及新南威爾斯大學(UNSW Sydney)科學團隊近日為該兩棲類古生物命名，並將研究結果出刊於「古生物學雜誌」(Journal of Palaeontology)。

任職於澳洲博物館及新南威爾斯大學理學院的古生物學家哈特(Lachlan Hart)表示，新物種學名為Arenaepeton supinatus，意思是「仰臥的沙中爬行者」。哈特表示，這個化石難得在於，生物頭部及軀幹骨骼仍有連結，部分軟組織甚至有保存下來，化石中可見皮膚輪廓。

哈特表示，這個化石屬於已滅絕的離片椎目(temnospondyls)，物種出現時間略早與恐龍，且生存時期與恐龍略有重疊。據BBC及澳洲博物館，該生物存在於2.4億年前(三疊紀)雪梨盆地的乾淨河流與湖泊中，可能以其他古魚類為食；除了該生物外，目前已知同一時期的兩棲類生物並不多。

哈特說，該生物外表類似於娃娃魚(中國大鯢)，尤其是頭型的部分，但從化石的肋骨尺寸以及軟組織輪廓來看，乾生物體型應比娃娃魚碩大得多，並有數顆尖牙，包括上顎一對犬齒般的獠牙。該生物身長估約1.2米，體型較同時期的類似物種大的多。

哈特指出，世界上最後的離片椎目生物出現在該生物之後1.2億年的澳洲，部分體型非常巨大；離片椎目存在時期橫跨了兩次物種大滅絕，「也許體型變大的演化趨勢有助於牠們生存」。

澳洲博物館古生物負責人暨新南威爾斯大學生物、地球及環境學院(UNSW School of BEES)資深講師麥柯瑞( Matthew McCurry)博士表示，這是新南威爾斯近30年來最重大的發現之一，也是澳洲古生物史上的關鍵發現。

據BBC，今年稍晚，該化石將於澳洲博物館常態展出。

澳洲 博物館 恐龍

上一則

阿根廷總統初選獲勝者 主張凍結與中國關係

下一則

500歐元嫌不夠 法國餐廳追客人加小費

延伸閱讀

澳洲總理受邀訪中 促中國釋放澳籍華裔記者成蕾

澳洲總理受邀訪中 促中國釋放澳籍華裔記者成蕾
女足世界盃／地主隊澳洲PK大戰7比6挫法國 首晉4強

女足世界盃／地主隊澳洲PK大戰7比6挫法國 首晉4強
女足世界盃／國寶無尾熊加持 預測澳洲擊敗法國闖4強

女足世界盃／國寶無尾熊加持 預測澳洲擊敗法國闖4強
影／「就像在下火雨」 夏威夷州茂宜島居民憶世界末日般景象

影／「就像在下火雨」 夏威夷州茂宜島居民憶世界末日般景象

熱門新聞

美國41歲加密貨幣大亨皮耶夫(圖右)慘遭酒保瓦爾奇諾夫殺害分屍並沖進馬桶。（取材自臉書）

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

2023-08-16 05:25
哥倫比亞的亞馬遜叢林地區5月初發生小飛機墜毀事故，生還的4位原住民孩童在叢林流浪多日最終獲救。(美聯社)

哥倫比亞叢林墜機事故倖存女童 被發現遭繼父長期性侵

2023-08-13 09:57
馬來西亞一架小飛機17日墜毀於雪蘭莪州，共造成10人死亡。(截自X)

失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物

2023-08-17 09:10
法國南部蔚藍海岸度假勝地聖托佩據報近日發生一位消費者因為只留了500歐元小費，導致他被憤怒的服務生追了回去，還遭到出言訓斥，事後氣憤地揚言不想再來了。資料照片。（路透）

500歐元小費「還不夠」 法國蔚藍海岸傳有餐廳把客人叫回再加一倍

2023-08-16 06:21
梅根在夏天穿著厚大衣、脖子圍上圍巾出門，再度遭到網友熱議。圖／摘自Pagesix IG

炫富不怕流汗？梅根夏天穿千元厚大衣 被嫌熱感失調

2023-08-12 12:26
世界衛生組織表示，過去一個月全世界通報新增COVID-19病例較前一個月激增80%，反映新變異株EG.5的威力。（美聯社）

全球COVID-19新增確診數暴增80% 變異株EG.5發威

2023-08-11 11:48

超人氣

更多 >
3星座最容易發財：他是「隱形的富豪」天生就是老闆命

3星座最容易發財：他是「隱形的富豪」天生就是老闆命
被BTS柾國稱讚的台灣女生是誰？身分起底太狂了

被BTS柾國稱讚的台灣女生是誰？身分起底太狂了
洛縣休班警被芳塔那市警擊斃 原因是...

洛縣休班警被芳塔那市警擊斃 原因是...
失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物

失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物
正宮發的文？台面板大廠群創已婚處長自爆「偷吃3人妻」

正宮發的文？台面板大廠群創已婚處長自爆「偷吃3人妻」