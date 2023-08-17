加女下體出血14天 「肝臟」竟藏胚胎 全球僅31例

子宮外孕發生機率約為1%，對孕婦及胎兒造成生命危險，而子宮外孕多發生於輸卵管內、卵巢或子宮外的腹腔等地方。早前有加拿大 醫生在網上發布影片，分享一宗極為罕見病例，一名33歲女子因為下體出血14天而求醫，沒想到醫生替她照超音波後，驗出她的肝臟內竟有一個嬰兒胚胎！

此病例令這名加拿大醫生嘖嘖稱奇。他又指由於情況危及孕婦生命，最終胎兒不保，須進行手術拿掉，幸而孕婦在接受手術後已無大礙。過去亦曾有台灣醫生指出，截至2018年，全球僅有31例同類個案，可見「肝臟子宮外孕」極為罕見。

香港 01綜合外媒報導，這宗極罕見的「肝臟宮外孕」發生於2018年，加拿大曼尼托巴兒童醫院研究機構(Children's Hospital Research Institute of Manitoba)兒科醫生納維(Michael Narvey)日前在社交平台拍片分享這宗個案的詳情。

納維指宮外孕大多發生在卵巢、子宮頸或盆腔內的器官等位置，但今次是他行醫以來，第一次見到在肝臟位置發生子宮外孕，「原本以為自己什麼都見識過了，但發生在肝臟中對我來說還是第一次！」

這段影片在網上曝光後，兩天便累積逾360萬點擊人次，震驚不少網友，有網友表示驚訝及婉惜：「這對於父母來說一定是個震驚的消息，希望這位媽媽一切安好，為她失去小生命感到難過」、「難以相信會發生這種事，受精卵怎會跑到肝臟來？」、「感謝上帝，她去了看醫生，對母子來說都是悲劇」。