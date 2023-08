常謊稱肚痛去開會 15歲高中生學校廁所辦公 2周融資1億

作為一名仍在學的學生、網路專家,以及在短短兩周融資 到1億美元的公司老闆,15歲的埃里克(Eric Zhu)比同齡少年要忙得多。他只好利用學校洗手間廁格,同時兼顧上課、做生意及開會。

香港 01報導,埃里克是Aviato的聯合創辦人和CEO。Aviato是一款幫助初創企業尋求資金的平台。他很會跟老師說個藉口,然後開溜,進入廁所。不過他不是「辦事」,而是做生意,或是跟投資 者開會。

他自稱是上網學習編程,前兩年都不太明白,直至後來他免費教別人時,才真正懂得編程原理。埃里克說:「我全心投入公司的工作,同時也在廁所全力以赴。只要找個藉口(向老師說)說我肚子痛,就能進去開會。」

他14歲時已將自己創辦的第一間公司售出,目前在Aviato也事事順利。埃里克不僅有生意頭腦,在社交媒體X(前身為推特Twitter)發布的搞笑推文也很出名,目前追隨者已有約5萬人。

他在最近一條推文中分享父親發來的短訊。它是關於校方投訴埃里克在廁所開視像會議,爸爸為此擔心。

從他之前的推文可見,學校管理層對他在上課時間利用廁所開會不滿,但這絲毫沒阻止埃里克繼續做生意以及不斷拓展業務。

埃里克的父母都是第一代移民,母親是醫生,父親在印第安納州從事工程工作。他們仍希望兒子將來能成為醫生。

It’s over for me. pic.twitter.com/W1s2K4UMT9