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罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多

常謊稱肚痛去開會 15歲高中生學校廁所辦公 2周融資1億

編譯中心／綜合報導
圖為現年15歲的埃里克（Eric Zhu，右）與他的生意拍檔。（取材自Ｘ社交平台）
圖為現年15歲的埃里克（Eric Zhu，右）與他的生意拍檔。（取材自Ｘ社交平台）

作為一名仍在學的學生、網路專家，以及在短短兩周融資到1億美元的公司老闆，15歲的埃里克(Eric Zhu)比同齡少年要忙得多。他只好利用學校洗手間廁格，同時兼顧上課、做生意及開會。

香港01報導，埃里克是Aviato的聯合創辦人和CEO。Aviato是一款幫助初創企業尋求資金的平台。他很會跟老師說個藉口，然後開溜，進入廁所。不過他不是「辦事」，而是做生意，或是跟投資者開會。

他自稱是上網學習編程，前兩年都不太明白，直至後來他免費教別人時，才真正懂得編程原理。埃里克說：「我全心投入公司的工作，同時也在廁所全力以赴。只要找個藉口(向老師說)說我肚子痛，就能進去開會。」

他14歲時已將自己創辦的第一間公司售出，目前在Aviato也事事順利。埃里克不僅有生意頭腦，在社交媒體X(前身為推特Twitter)發布的搞笑推文也很出名，目前追隨者已有約5萬人。

他在最近一條推文中分享父親發來的短訊。它是關於校方投訴埃里克在廁所開視像會議，爸爸為此擔心。

從他之前的推文可見，學校管理層對他在上課時間利用廁所開會不滿，但這絲毫沒阻止埃里克繼續做生意以及不斷拓展業務。

埃里克的父母都是第一代移民，母親是醫生，父親在印第安納州從事工程工作。他們仍希望兒子將來能成為醫生。

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