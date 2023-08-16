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14歲「炫富網紅」傳死訊狂漲31萬粉…1天後復活：帳號被駭

編譯中心／綜合報導
14歲的知名華裔混血「炫富網紅」透過媒體TMZ發聲，確認她「還活著」。(取材自Instagram)
14歲的知名華裔混血「炫富網紅」透過媒體TMZ發聲，確認她「還活著」。(取材自Instagram)

據傳年僅14歲知名Instagram的「炫富網紅」Lil Tay突然傳出死訊，更在Instagram發布「家屬聲明」，表示她與哥哥皆已於近期離世，此事引發大批主流媒體報導，她的Instagram狂漲31萬粉，上漲至354.8萬。但相隔兩天，她「死而復生」，聲稱她的帳號被駭。

Lil Tay透過外媒「TMZ」發表聲明表示，自己和哥哥都還活著，前一日的貼文是Instagram帳號被盜所致，「我的心破碎了，很難找到適合的詞語表達。這是非常痛苦的24小時，昨天一整天，在我試圖解決這個爛攤子時，持續接到親人們打來的心碎電話」，但多數網友不能接受。

Lil Tay自9歲開始走紅，透過大量罵髒話、嗆聲，一邊手持大量數十萬美金引發關注，因是網路的光怪陸離現象，她也一夕受到極大關注，甚至曾與知名饒舌歌手XXXTentacion視訊聊天，引發外界激烈討論，即便不少網友認為她的父母親的教育有失公允，但她仍然靠著大量炫富影片賺進極高關注度。

Lil Tay具有一半白人與一半華人血統，她的母親安琪拉‧田(Angela Tian)自稱在中國出生成長、擁有復旦大學碩士學位，曾任職於統計局，2002年移民溫哥華。她曾是房地產經紀人，不過在Lil Tay走紅後，溫哥華當地媒體踢爆Lil Tay炫富的影片，是在未經許可的情況下，擅自使用安琪拉‧田老闆的名車拍攝，影片中的豪宅其實是該公司銷售的房屋；因此她在任職六個月後，就離開了該房地產公司。

Lil Tay的父親霍普(Christopher Hope)是一名律師，據稱在安琪拉‧田要帶Lil Tay搬往洛杉磯時，兩人發生了衝突；霍普與安琪拉‧田為了女兒的監護權對簿公堂，他表示不願看到女兒變成社交媒體上那個模樣。

她同母異父的哥哥傑森‧田(Jason Tian)，在本次風波中也被謠傳身故，比lil Tay年長七歲的他同樣具有爭議性，曾有一則影片流出，顯示Lil Tay似乎是在哥哥的指導下，表演出叛逆粗暴的言行。

房地產 洛杉磯 教育

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