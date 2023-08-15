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掃QRcode後遭安裝遠端控制程式 韓女私密片全被放上網

（聯合新聞網）
南韓綜藝節目揭露新興社群犯罪手法，在使用者掃QRcode的瞬間，將遠端控制程式植入手機中。圖為示意圖。（取材自Ingimage）
南韓綜藝節目揭露新興社群犯罪手法，在使用者掃QRcode的瞬間，將遠端控制程式植入手機中。圖為示意圖。（取材自Ingimage）

南韓電視台SBS一檔綜藝節目「想知道真相（그것이 알고 싶다）」，日前揭露最新社群釣魚犯罪手法，一名女子曾在換衣服時，發現放置的手機突然「自動拍攝」，更有人驚見平時在家的私生活片段被放上網。

南韓網路論壇近來流傳多則「手機怪談」。一名網友分享，某次換衣服時，明明沒有碰手機，自拍模式卻突然遭到開啟，嚇得她立刻用黑膠帶封印前鏡頭；另一名習慣在記事本App寫日記的網友也透露，曾在常逛的網路論壇驚見自己的日記內容，讓他陷入恐懼之中，後來貼文更收到「我現在可以看見你，並聽到你的聲音了」的驚悚答覆。

節目中，更有一名女子表示，某天她突然收到了10幾個影片，仔細一看，卻發現場景皆在該女子家中，且並非出自某人的偷拍，而是從她的手機拍攝。其中，包括她輕便的穿著、不願公諸於世的私密日常，全被拍下，隨後發送影像的人則以此威脅、勒索女子。

對此，專家檢查了該女子的手機，確認她的手機中已被安裝遠端控制程式。究竟是怎麼「被安裝」的？專家分析女子的社群訊息，發現她曾在掃了某則訊息中的QRcode後，被安裝了遠端控制程式。女子表示，一開始她從發訊者收到了幾個影片，對方看起來很有才華，並向她發送QRcode，邀請女子一起拍好看的影片。

在節目製作組的追查下，發現傳送該QRcode的基地位在中國，專家解釋，犯罪者也會特地針對網紅下手，因其注重形象的職業特性，在進行勒索上會更加容易。最後，專家建議使用者，平時務必將手機應用程式更新到最新版本，也不要隨意點擊不明網址及下載非官方應用程式。

南韓 釣魚 App

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