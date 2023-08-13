她是誰？英國罕見二戰女軍官肖像 博物館尋畫中人

Gladys E Reed的素描作品，畫中女兵從事包括使用無線電、修理魚雷發射管等工作。 (取材自英國皇家海事博物館)

「我們終於有了二戰女軍官的畫像...…，但她是誰？」位於英國格林威治的皇家 海事博物館 ，將於2024年展出一幅皇家海軍女軍官的畫像，但是館方正在煩惱一個問題：這位女軍官，究竟是誰？

該幅畫作繪於1945年，畫中人是二戰時期的皇家女子海軍部隊(WRNS)軍官，由於當時絕大多數的軍官肖像都是男性，該畫作的罕見性引起館方重視。然而，要尋找單一名二戰軍人的資料猶如大海撈針。目前，館方仍試圖透過分析畫作細節，找出關於女軍官身分的線索，希冀能夠補白二戰時期藝術史中，女性形象的缺席。

女子海軍部隊 戰時貢獻多

畫中女軍官所服役的WRNS，初次成立於1917年的第一次世界大戰期間，當時有5500名成員；1919年一戰結束後，WRNS也隨之解散。至1939年第二次世界大戰爆發，WRNS重組 ，成員職務包括廚師、文職、無線電報員、雷達繪圖、武器分析、電工、航空機械師等等後勤(醫護不納入WRNS)；在1944年的全盛時期，WRNS擁有多達7萬5000名現役女軍人。

二戰時的​皇家女子海軍部隊女兵。 (取材自維基百科)

WRNS在二戰中為英國貢獻良多，戰後WRNS的編制依然保留，直至1993年併入英國皇家海軍。而皇家海事博物館在去年2022年所購入的女軍官畫作，出自畫家麥卡洛克(Josephc Culloch)之手，鑑於二戰時期所留下的軍官肖像中，絕大部分都是男性，因此該幅畫作可說是相當罕見、極具獨特性。

皇家海事博物館策展人加札德(Katherine Gazzard)表示：「這是一幅非常與眾不同的肖像，非常吸引人。這對我們的館藏來說，也是一次很特別的補足，因為雖然我們有很多軍官和水手的畫像，但我們沒有任何一幅女軍官或女水手的正式肖像...…，女性形象在我們的館藏裡，可能是軍官妻子、或是皇后，這是我們巨大的遺漏。」

資料稀缺 畫作細節猜端倪

畫中女軍官的身分、姓名成謎，在畫作公開展出之前，皇家海事博物館希望能夠找出她究竟是誰。二戰結束迄今，許多軍人資料，包括長相照片和姓名，都因時隔漫長光陰，而有所缺漏，當中人數比例相對稀少的女軍人，留下的資料更為稀缺。

加札德與博物館團隊嘗試從畫中的細節尋找女軍官身分的線索：從軍服袖子上的藍色環來看，她應是一名三等軍官，身上似乎別著一枚藍白相間的傑出勳章。手上疑似有結婚戒指，但由於麥卡洛克粗略、潦草的繪畫風格，因此這一點尚無法確認。

博物館購入這幅畫作之後，除畫作本身之外，並無獲得相關的詳細資料，加札德猜測，由於麥卡洛克展出的作品多為風景畫、少見人物肖像，因此推測畫中人可能是麥卡洛克的熟人、或是朋友的朋友；麥卡洛克創作該畫作時，在倫敦切爾西(Chelsea)工作，經常使用切爾西藝術俱樂部的信紙寫信，畫中女軍官可能是他在切爾西時所認識。由於背景資訊不足，因此也還無法確認畫中人確實是服役的女軍官，或只是穿上女軍官軍裝的模特兒。

儘管猶如大海撈針，但博物館仍希望設法找出畫中女軍官的身分，加札德指出，過往二戰海軍女性形象在相關藝術作品中付之闕如，反映出迄今在文化層面上，關於二戰參戰女性的代表性依然普遍不足，因此嘗試找出該名女軍官是誰非常重要。加札德補充說明，在過去博物館優先收藏的男性畫像也比女性畫像多得多。

14張素描畫 細繪女兵工作

皇家海事博物館預計將在2024年，於王后宮(Queen’s House)展出這幅肖像，將與署名為Gladys E Reed的神祕藝術家素描作品一起展出。館方對Gladys E Reed知之甚少，僅從與畫作共同收藏的檔案信件中，得知Reed曾服役於WRNS，在利物浦擔任無線電報操作員。其素描作品是14張畫著WRNS女兵的鉛筆素描草圖，畫中女兵從事包括使用無線電、修理魚雷發射管等工作。

這批素描作品曾於2014年展出，時任館長范登布魯克(Melanie Vandenbrouck)分析指出，畫家的畫技出色，顯然接受過藝術學校的訓練，而描繪WRNS戰時工作的畫作也極為罕見，當中正加引人注意的，是畫家Gladys E Reed的觀察角度，與來自外部的官方藝術家品質筆法顯有不同，顯然是與同袍的女兵們十分親近熟悉，才能如此近距離的細膩繪出。