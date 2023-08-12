巴西父子墜機亡 影曝曾讓11歲兒開飛機…父在旁喝酒

巴西一名父親疑似讓11歲的兒子駕駛私人飛機，自己則在一旁喝酒，結果父子雙雙墜機身亡。情境示意圖。（圖：Ingimage）

巴西 一架私人飛機日前發生空難，機上一對父子身亡，然而近日社群網站 上流傳一段影片，曝光這名父親曾讓11歲的兒子駕駛飛機，自己則在副駕駛座飲酒；但目前仍在調查此舉是否為飛機失事的原因。

香港 01報導，這起空難發生在7月29日，42歲的農場主人加隆（Garon Maia）帶著11歲的兒子佛朗西斯科（Francisco Maia）駕駛私人飛機出遊。據農場員工表示，飛機從新孔基斯塔州（Nova Conquista）朗多尼亞（Rondonia）一農場起飛，打算飛往馬托格羅索州，中間還曾降落在維赫娜（Vilhena）的機場加油，不料卻在兩州交界墜毀。

私人飛機墜毀後，當地搜救隊趕緊前往搜救，並在隔日找到兩人遺體。據報導，加隆的妻子安娜為兩人舉辦葬禮，但葬禮結束數小時後，安娜疑似因悲傷過度選擇舉槍自盡，終年27歲。

墜機意外發生後，網路上流傳一段加隆在機上的自拍畫面，影片中可見加隆坐在副駕駛位置，指導兒子操控飛機起飛；飛機升空後，他還對兒子說，「乘客可以喝一杯，對吧？」自拍畫面則拍下他大啖啤酒的模樣。

巴西一名父親疑似讓11歲的兒子駕駛私人飛機（左圖），自己則在一旁喝酒（右圖），結果父子雙雙墜機身亡。（取材自X平台）

有關當局目前無法確定該影片是何時上傳至網絡，以及這次空難是否與兒子駕駛飛機有關，航空意外預防研究中心（CENIPA，暫譯）正調查飛機失事原因。根據巴西的法律，駕駛飛機的人必須年滿18歲、高中畢業，並且需要向國家民航局註冊。