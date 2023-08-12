住泰國酒店遇鬼？他半夜見牆浮腳印、去死紅字 床頭還放神祕硬幣

露台發現一個離奇的神台。（取材自臉書）

泰國 一名男子入住曼谷某家飯店，沒想到卻發生一連串怪事。男子發文分享恐怖經歷，自己睡到一半突然聽到房內有奇怪的腳步聲和水聲，甚至在房內陽台發現詭異神台，牆上更有來源不明的腳印及紅色泰文字句「去死」，嚇得他立刻要求換房。

香港 01報導，該名泰國男子日前入住曼谷某間一晚1200泰銖（約34美元）的酒店，起初覺得酒店剛裝修完成，入住時覺得沒有什麼不對，因為隔天要工作，他也早早就睡著，不料半夜醒來卻發生怪事。

他在文中表示，自己凌晨1時左右聽到房內傳來腳步聲，浴室也有流水聲，他驚醒後把房間燈全部打開，卻沒有發現人影。沒想到，他在找尋聲音來源時，打開窗戶竟發現陽台有一個離奇的神台。

男子驚魂未定之際，又發現房間的床頭上放著硬幣。根據泰國習俗，在床頭擺放硬幣代表向鬼魂購買或承租床位；此時，男子注意到牆上出現了入住時沒有的腳印，甚至牆上出現紅色字跡用泰文寫著「去死」，讓他嚇得奪門而出要求換房

房間的床頭位置擺了1枚硬幣。原來根據泰國習俗，在床頭擺放硬幣代表向鬼魂購買或承租床位，令他立刻到前台要求換房。（取材自臉書）

房間的牆上又冒出不明腳印。（取材自臉書）

據報導，酒店員工解釋，該房間一直上鎖不對外開放，以往未曾在該房間發現腳印或紅字，但由於當日負責接待泰男的是新員工，才會誤把該房間安排給他。