尋回失蹤10年老公？ 印度女「掀衣」才知鬧烏龍

印度一名女子的丈夫離家失蹤10年，她早前到醫院時見到一名流浪漢坐在門口，誤認對方是丈夫帶回家，最終驚覺是烏龍一場。（取材自X平台）

印度 一名女子的丈夫離家失蹤10年，日前她在一間醫院門口看到一名神似丈夫的流浪漢，她當場喜極而泣一把抱住對方，並通知親朋好友接回丈夫，沒想到回家掀開衣服檢查後才驚覺是誤會一場。

綜合媒體報導，這起烏龍認親事件發生在印度巴利亞縣（Ballia），43歲婦人珍納齊（Janaki Devi）日前到一家醫院就診時，發現一名蓬頭垢面、衣服殘破不堪的流浪漢呆坐在門口，當下愈看愈覺得對方就是失蹤10年的44歲丈夫莫提（Motichand Verma）。

珍納齊喜極而泣，情不自禁地抱住「丈夫」，並趕忙致電通知親人，請子女準備乾淨的衣物。網傳一段兩人重逢後的影片，影片中珍納齊不停問男子，「這段時間你都在哪裡？你去了哪？」，但男子由始至終均不發一語。

然而返家後，珍納齊和他的親人們準備替男子清潔身體時，掀開衣服卻發現對方身上沒有丈夫的胎記，這才驚覺原來是烏龍一場，該名街友並非她的丈夫。

她隨後通知當地村長，最後才在眾人協助下確認眼前的流浪漢名叫拉胡爾（Rahul），如今已和真正的家人團聚。

據報導，珍納齊在22年前和丈夫莫提結婚，育有3子，不過丈夫10年前疑似因心理疾病突然失蹤，自此她一直沒有放棄找尋丈夫的消息；珍納齊更不惜到鄰近的哈爾邦（Bihar）尋人，可惜丈夫至今仍是音訊全無。