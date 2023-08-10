帶看房偷喝一口牛奶 加國房仲賠錢又失業

一名房仲在進入屋主住家時，竟然私自打開冰箱拿牛奶偷喝，結果得支付高額罰款。(視頻截圖)

加拿大 一名男房仲在進入屋主住家時，竟然私自打開冰箱翻看，更誇張的是他還拿出牛奶 來偷喝一口又放回去，結果下場就是得支付高額罰款。

影音來源：KLTV 7 YouTube

據紐約郵報報導，這起事件發生在2022年7月16日，這名房仲羅斯（Michele Rose）到屋主富勒頓（Lyska Fullerton）家中準備帶人看房。

羅斯看四下無人，就打開冰箱翻看裡面裝了些什麼，當時他看到一盒牛奶，直接就拿起來對嘴喝下一口，接著又若無其事地放回去。不僅如此，羅斯還坐在沙發的扶手上，結果不小心把扶手折斷。

家中有小孩的富勒頓在客廳安裝了一台攝影機，剛好拍下羅斯誇張的行徑。富勒頓看到畫面氣到說不出話來，回家後只能把剩下的半瓶牛奶直接丟掉。富勒頓試圖跟羅斯對質，但是對方卻裝傻回應，於是富勒頓便將影片交給當地監管部門告發羅斯。

羅斯在2022年7月接受訪問時曾表示悔意，並提到已經跟富勒頓道歉，接下來會好好反省，不過事發後羅斯還是遭公司解雇，富勒頓也立刻停止跟羅斯的合作關係。

因為違反《房地產 服務法》，羅斯被判需支付2萬加幣（約1萬4983美元）的罰款，還必須支付2500加幣（約1872美元）的執法費用，合計要花2萬2500元加幣(約1.7萬美元)。