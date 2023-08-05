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107.3分貝…全球「打嗝最大聲」比飆速機車更狂

TVBS新聞網／編輯王芊歷即時報導
溫特發現自己很會打嗝。（取材自＠kimycola TikTok）
溫特發現自己很會打嗝。（取材自＠kimycola TikTok）

全世界最長指甲、全世界最長壽的人…只要擁有無人能敵的特長，且符合條件規定，任何領域的強者都很有機會被記載在「金氏世界紀錄」，而這些紀錄保持者，未來也存在被其他更強者超越的可能。值得關注的是，美國一名女子憑藉聲音成功刷新紀錄，也就是打出超大分貝的「巨嗝」，平凡不過的打嗝聲從她口中傳出來，居然比一台飆速機車還要大聲！

@kimycola my new favorite burp 🥰 #burp #burps #burping #belch #belching #burpqueen #burpingqueen #burpgirl #burpinggirl #burptok #burptoker #girlswhoburp #girlsthatburp ♬ original sound - Kimycola

根據紐約時報報導，「巨嗝」最新紀錄保持者為美國33歲女子溫特（Kimberly Winter），她在4月28日當天發出的打嗝聲達到107.3分貝；簡單來說，家中的果汁機（約70至80分貝）、電鑽（約90至95分貝）甚至是高速行駛的機車（約100至110分貝），都比不過她的打嗝聲。

只要吃對食物，溫特的打嗝聲會更離譜。（取材自＠kimycola TikTok）
只要吃對食物，溫特的打嗝聲會更離譜。（取材自＠kimycola TikTok）

報導中提到，溫特回想打嗝過程之後，提供有興趣者一些打「巨嗝」的技巧，她首先強調，自己原本就是打嗝很大聲的人，所以接下來只要搭配一些食物，就能順利發出更厲害的打嗝聲。溫特接著分享讓她獲得世界紀錄的食物組合，也就是一杯冰咖啡、來自唐恩都樂（Dunkin'）早餐店的三明治和一杯啤酒，再來大吸一口氣，即可全力發揮。

溫特最後補充，用力打嗝其實不會痛，反之，憋著才容易讓她不舒服；為讓紀錄公平公正，「金氏世界紀錄」單位安排溫特進入一間沒有任何外界噪音的房間，事後溫特也被邀請上節目進行挑戰。事實上，溫特也經營著TikTok帳號，專門分享她的打嗝日常，雖然粉絲只有4000多人，但影片所累計的讚數已飆破100萬。

全球「打嗝最大聲」是她！比飆速機車更狂　一口氣炸107.3分貝

TVBS新聞網

紐約時報 咖啡 TikTok

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