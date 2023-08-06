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想當蜘蛛人有超能力 他「讓黑寡婦狠咬」毒發痙攣險喪命

TVBS新聞網／編輯易軍堯即時報導
玻利維亞一名男童為了想要獲取蜘蛛人的超能力，將一隻黑寡婦蜘蛛放在手背上只為了「能被咬一口」。（取材自IMDb）
玻利維亞一名男童為了想要獲取蜘蛛人的超能力，將一隻黑寡婦蜘蛛放在手背上只為了「能被咬一口」。（取材自IMDb）

漫威（Marvel）英雄電影靠著精彩熱烈的劇情畫面，大規模拓展客群，更一度因為太過火熱，引來「教父」（The Godfather）名導法蘭西斯柯波拉（Francis Ford Coppola）批評，稱其劇情單一且重複性高，引起熱烈討論；漫威系列電影對大小孩影響極其深遠，也正因為如此，家長也該注意是否帶給小孩錯誤的認知或理解。例如「為了獲得超能力讓蜘蛛咬」就可能造成悲劇發生。

黑寡婦蜘蛛。（路透）
黑寡婦蜘蛛。（路透）

綜合新聞週刊（Newsweek）等媒體報導，本起意外事件發生在當地時間7月29日，位於玻利維亞西部奧魯羅省的維丘洛馬鎮（Vichuloma）；一名8歲男童在溪邊遊玩時發現一隻黑寡婦蜘蛛，竟突發奇想將其放在手背上，甚至挑釁、刺激蜘蛛，只為了「能被咬一口」，而之所以這麼做，也不過是為了想要獲取可以成為蜘蛛人的超能力，未料卻險些丟了小命。

據了解，男童被蜘蛛咬傷後便自行回家，並隨即出現劇痛與嚴重肌肉痙攣等不適症狀，是媽媽察覺情況有異，幾經逼問才讓男童說出實情，並火速帶往醫院；所幸在注射解毒血清治療後，已經於７月30日順利出院返回家中。對此專家說明，儘管黑寡婦毒液致死率不高，但卻極可能造成併發症，提醒家長留意孩童不要效仿電影情節之餘，也呼籲民眾被蜘蛛咬傷皆應盡快就醫。

想當蜘蛛人！他求超能力「讓黑寡婦狠咬」　毒發痙攣險喪命

TVBS新聞網

蜘蛛人 漫威 併發症

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