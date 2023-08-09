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哄女兒開心 墨西哥爸穿粉紅公主裝看芭比：為了她都值得

編譯中心／綜合報導
墨西哥一位父親為滿足女兒要求，穿粉紅色公主裙裝陪同看戲。（取材自臉書）
墨西哥一位父親為滿足女兒要求，穿粉紅色公主裙裝陪同看戲。（取材自臉書）

近期正在熱映的「芭比」(Barbie)電影吸引世界各地不少粉絲，而墨西哥就有父親為滿足女兒要求，以一身粉紅色公主裙裝束陪同進場看戲，不只引來路人目光及要求合影，更獲網友大讚是好爸爸，「這些將會是你女兒記得的重要時刻！」他其後表示，分享裝扮不是為了成焦點，他所做的只是為了帶給女兒美好回憶，只要對方開心「每一秒都值得」。

香港01報導，該慈父埃爾南德斯(Eleazar Rodríguez Hernández)於其社交平台發帖，指5歲女兒凱瑟琳(Katherine)某天對他「下戰書」，詢問「爸爸，你要帶我去看『Barbie』，但你要穿上粉紅色衣服，你會感到尷尬嗎？」，不過他卻搞笑稱：「我相信尷尬的會是她！」

從圖片所示，他沒有拒絕女兒的要求，反而真的穿上粉紅色薄紗背心連身公主裙，並配戴白色帽子，再穿上咖啡色的短靴，便直接到新拉雷多的Cinépolis戲院購票。其後他再分享另一張照片，只見兩父女在戲院櫃台前正準備購買戲票，他笑問：「想看哪部電影？難道是『超級瑪利歐兄弟電影版』(The Super Mario Bros. Movie)」。

埃爾南德斯當時因一身粉紅色裝扮吸引不少路人的目光，亦有人要求和他拍照，他其後將打扮分享到社交平台，便和女兒進場看戲。不料離場時手機卻湧出多個訊息，原來大多網友都大讚其愛惜女兒舉動，認為他是好爸爸，「這些將會是你女兒記得的重要時刻！因為我一直把父親為我童年所做的放在心裡」、「你是個沒有披風的英雄，老大中的老大！」。

兩父女在戲院櫃台準備買票。（取材自臉書）
兩父女在戲院櫃台準備買票。（取材自臉書）

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