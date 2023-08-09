看不懂就分手 網掀「看芭比甩男友」熱潮

電影「Barbie芭比」票房破紀錄，TikTok上竟流行起「看不懂芭比就分手」的風潮。（取材自IMDb）

電影「Barbie芭比 」上映後在各地創下佳績，全球票房更創下上映僅14天就突破9億美金紀錄，近期TikTok 上更吹起「看芭比甩男友」的風潮，不少女網友表示看不懂「Barbie芭比」的男友「都該原地分手」。

據「每日郵報」(Daily Mail)報導，「Barbie芭比」打破票房紀錄，甚至連金色染髮劑都因為「Barbie芭比」銷量成長47%。這部電影主要要傳達的訊息，就是「女性可以成為心目中想成為的任何人，無須遵從父權主義」。

在電影的芭比世界中，芭比(女性)才能擔任總統等重要職位，男性則是為了服務「芭比們」而存在。有不少TikTok用戶認為，「Barbie芭比」談論的「女權主義」十分重要，透過另一半觀影後的反應，可以評估對方究竟適不適合長期交往。

一名網友就在TikTok上分享，自己因為找約會對象一起穿粉色衣服去看電影被拒絕，乾脆取消這次約會。不少女網友也都留言支持這名網友，有網友就說如果就連一個晚上配合穿粉色衣服都不行，那對方根本「不是男人，還只是個男孩」。

不少男網友則表示，因為這種原因被甩的男生「很幸運」，有網友就說會因為看部電影就提分手的女生根本也好不到哪去，也有網友表示不該讓一部電影影響人際關係。