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冬眠延壽不是夢？西伯利亞線蟲睡4.6萬年覺醒 繁殖數千隻

編譯茅毅／綜合報導
研究人員正在實驗室中用精密儀器觀察西伯利亞線蟲。（路透）
研究人員正在實驗室中用精密儀器觀察西伯利亞線蟲。（路透）

由俄羅斯和德國等國學者組成的研究團隊，近日在美國的國際網路科學雜誌「公共科學圖書館遺傳學期刊」(PLOS Genetics)發表論文，指出一種屬於線蟲的細長生物，從俄國西伯利亞永凍土中出土，在原本的結凍狀態融化後，就恢復扭動，是目前已知休眠狀態最久的生物，竟然長達近5萬年！

該團隊分析，這將有助研究生物如何在休眠狀態下延年益壽。

研究人員先從西伯利亞永久凍土中挖出這種線蟲，出土時處於結凍狀態，再對其進行觀察，竟發現再次扭動。仔細研究後，得知這種生物「睡」了約4萬6000年之久，進入稱為「隱生」(cryptobiosis)的休眠狀態。

已知身處低溫與乾燥等嚴酷環境下，能夠長時間休眠的生物有俗稱水熊蟲(water bear)等，其正式名稱為緩步動物，身長不到1毫米，能在攝氏150度的高溫或低到絶對零度(約攝氏零下273點15度)的極端條件下存活。

該團隊指出，前述出土的線蟲已重複繁殖，並增至數千隻，藉由去氧核醣核酸(DNA)解析，確定是過去未曾發現的新種線蟲。透過相關研究，可能有助解開生物如何適應嚴酷環境之謎。

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