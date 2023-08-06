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搭幽浮熱潮 麥當勞推外星概念副牌 請出80年代角色CosMc

編譯黃淑玲／綜合報導
擷自麥當勞YouTube頻道，畫質欠佳80年代老廣告裡的CosMc。（視頻截圖）
擷自麥當勞YouTube頻道，畫質欠佳80年代老廣告裡的CosMc。（視頻截圖）

美國速食業巨人麥當勞(McDonald's)計畫分拆另一個餐廳品牌，將請出曾出現在麥當勞1980、1990年代廣告中的外星人「CosMc's」，目標為明年初在限定地點開張，未來麥當勞吉祥物不再只有「麥當勞叔叔」羅納德‧麥當勞(Ronald McDonald)，「宇宙麥」CosMc也將成為生力軍。

麥當勞規畫中的新品牌CosMc's，靈感來自老廣告當中，半機器半宇宙卡通造型的角色CosMc，喜歡麥當勞食物。

麥當勞公開這個副牌餐廳構想的時機相當有趣。因為近日國會山莊才剛有眾議院之下的一個特別委員會，舉行了幽浮聽證會。出席提供證詞的前情報人員言之鑿鑿，說美國政府扣存著所謂的不明異象事物，也就是幽浮。

另外，最近麥當勞為也是個復古角色奶昔大哥(Grimace)過生日，推出附有特製紫色奶昔的生日餐，在網路上暴紅。這幾件事湊在一起，交織出一股神秘驚悚氛圍。

麥當勞不願透露奶昔大哥生日餐的銷量，但相關迷因在社群媒體上的趨勢觸及數十億人，得到數百萬關注。MarketWatch說，麥當勞顯然想以奶昔大哥的成功，乘勝追擊。CosMc's新餐廳的更多細節，要到12月舉辦投資人日活動時，才會揭曉。

麥當勞 McDonald's 投資

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