上班吃大餐 她當好萊塢居家護理師 月入近3000元

米基說自己到一線巨星家當護理師，輕輕鬆鬆就月入3000美元。（視頻截圖）

一名女子表示，自己之前在知名大學就讀時，曾經當過一位「一線明星」的居家護理師，這份工作不僅輕輕鬆鬆就月入近3000美元，甚至還能跟巨星共進要價700多元的豪華大餐。

據太陽報（The Sun）報導，一名網友米基（Miki Rai）在自己的TikTok帳號發影片分享，自己之前就讀洛杉磯加大 護理系，也因此獲得特別的工作機會。她在影片中提到，自己當時的雇主是好萊塢 的一線巨星，因為對方的另一半需要特別照顧，因此想聘請一名居家護理師。

米基說當時覺得自己還滿符合工作條件的，雖然她很少看電影，也沒在關注這位巨星的新聞，但最後還是成功被雇用。後來米基住進這位巨星位於比佛利山 莊的家中，每周薪水高達600英鎊（約767美元），也就是說一個月就能賺進2400英鎊（約3071美元）。

米基表示，當時她幾乎沒什麼工作要做，可能整個禮拜只會工作幾小時，等於輕輕鬆鬆就月入3000美元，而且雇主還會帶她出去吃大餐。她表示，有次他們去餐廳吃飯，她不小心瞄到帳單，發現那頓大餐要價3800英鎊（約4863美元），令她跌破眼鏡。

不少網友看完米基的分享後都紛紛留言表示「現在還有在徵人嗎？」、「好想知道到底是誰」，還有網友分享自己也曾做過名人的居家護理師，現在則在另一位名人家中當保母。