我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷知名麥克餐館酒吧「遲1天繳租」被逼遷 市長幫說話

未來一年投資怎布局？投資人押注美長債、看空股市

上班吃大餐 她當好萊塢居家護理師 月入近3000元

聯合新聞網／ 綜合報導
米基說自己到一線巨星家當護理師，輕輕鬆鬆就月入3000美元。（視頻截圖）
米基說自己到一線巨星家當護理師，輕輕鬆鬆就月入3000美元。（視頻截圖）

一名女子表示，自己之前在知名大學就讀時，曾經當過一位「一線明星」的居家護理師，這份工作不僅輕輕鬆鬆就月入近3000美元，甚至還能跟巨星共進要價700多元的豪華大餐。

據太陽報（The Sun）報導，一名網友米基（Miki Rai）在自己的TikTok帳號發影片分享，自己之前就讀洛杉磯加大護理系，也因此獲得特別的工作機會。她在影片中提到，自己當時的雇主是好萊塢的一線巨星，因為對方的另一半需要特別照顧，因此想聘請一名居家護理師。

米基說當時覺得自己還滿符合工作條件的，雖然她很少看電影，也沒在關注這位巨星的新聞，但最後還是成功被雇用。後來米基住進這位巨星位於比佛利山莊的家中，每周薪水高達600英鎊（約767美元），也就是說一個月就能賺進2400英鎊（約3071美元）。

米基表示，當時她幾乎沒什麼工作要做，可能整個禮拜只會工作幾小時，等於輕輕鬆鬆就月入3000美元，而且雇主還會帶她出去吃大餐。她表示，有次他們去餐廳吃飯，她不小心瞄到帳單，發現那頓大餐要價3800英鎊（約4863美元），令她跌破眼鏡。

不少網友看完米基的分享後都紛紛留言表示「現在還有在徵人嗎？」、「好想知道到底是誰」，還有網友分享自己也曾做過名人的居家護理師，現在則在另一位名人家中當保母。

洛杉磯加大 比佛利山 好萊塢

上一則

馬立波遭占領滿周年 俄媒體強力吹捧重建 驚現俄國人買房潮

下一則

尼日軍政府固政權 求助俄傭兵瓦格納

延伸閱讀

上班沒事做還吃大餐 她曝當好萊塢巨星「居家護理師」月入近3千美元

上班沒事做還吃大餐 她曝當好萊塢巨星「居家護理師」月入近3千美元
好萊塢夜店保全遭圍毆致死 警方追捕11名疑嫌

好萊塢夜店保全遭圍毆致死 警方追捕11名疑嫌
好萊塢夜店保全慘遭圍毆致死 11嫌仍在逃

好萊塢夜店保全慘遭圍毆致死 11嫌仍在逃
好萊塢雙罷工之下 「創作者經濟」趁勢崛起

好萊塢雙罷工之下 「創作者經濟」趁勢崛起

熱門新聞

一名日本人以1萬4000美元訂作一套牧羊犬服裝，將自己裝扮成狗上街。(擷自YouTube@動物になりたい(I want to be an animal))

一名日本人花1.4萬美元 「將自己變成狗」

2023-07-30 17:12
盧西迪(Remi Lucidi)在世界各地的高層建築進行挑戰。(Instagram@remnigma)

法國極限運動員自香港68樓摔死 死前拍打窗戶求救

2023-07-30 18:15
加拿大總理杜魯多今天在Instagram上宣布，他和已結婚18年的妻子蘇菲分居。圖為杜魯多夫婦在今年5月出席英王查理三世的加冕典禮。路透

加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居

2023-08-02 14:42
台灣北部萬安演習「正妹避難」片段，讓日本網友一刷再刷，重播率超高。(圖／取自ANNnewsCH頻道)

台灣演習正妹讓日網暴動 短短6秒「重播率飆高」

2023-07-30 09:53
哈利（左）與梅根被揭露又少了一對名人夫妻朋友。（歐新社資料照片）

梅根和貝克漢夫婦驚傳失和 再也不是朋友 為了這原因？

2023-07-30 17:50
紐約時報報導，部分烏軍不僅接受美國等西方盟友協訓，更配有先進精良的美製武器，但反攻出師不利。（美聯社）

「美訓烏軍」出師不利 棄美方戰術扭轉劣勢

2023-08-02 22:06

超人氣

更多 >
加州男中勁球20億元頭獎 買豪宅、開豪車 官司卻找上門

加州男中勁球20億元頭獎 買豪宅、開豪車 官司卻找上門
截胡「少林女足」？ 周星馳御用配角大集合 原來是要做這件事…

截胡「少林女足」？ 周星馳御用配角大集合 原來是要做這件事…
紐約90歲華婦遇租霸 吉普賽家庭嫌沒冷氣拒交租

紐約90歲華婦遇租霸 吉普賽家庭嫌沒冷氣拒交租
WSJ獨家：中俄艦隊駛近美領土 規模、距離史上首見

WSJ獨家：中俄艦隊駛近美領土 規模、距離史上首見
美國債信被降級 原因在自毀長城

美國債信被降級 原因在自毀長城