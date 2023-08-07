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聯合國未列瀕危 大堡礁仍面臨威脅

綜合報導
澳洲大堡礁。（路透）
澳洲大堡礁。（路透）

聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）世界遺產委員會並未將澳洲大堡礁列入「瀕危」名單，但警告這座世界最大的珊瑚礁生態系統仍然面臨汙染和海洋暖化的「嚴重威脅」。

路透報導，澳洲多年來一直遊說，希望不要將這座堡礁列入瀕危名單，因為這可能導致大堡礁失去世界遺產地位，降低其對遊客的吸引力。大堡礁每年帶來約60億澳元（約39億美元）經濟效益、提供6萬4000份工作機會。

聯合國教科文組織去年11月表示，由於頻繁出現珊瑚白化事件，應將大堡礁列入瀕危名單。

但最新報告顯示，聯合國專家小組「留意到並肯定」澳洲政府為保育大堡礁做出的承諾和初始行動。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）在記者會上說：「決定草案提到了在氣候變遷、水質、永續漁業上取得的『重大進展』，這些都使大堡礁走上更穩健且永續的道路。」

但艾班尼斯承認，聯合國教科文組織的決定草案尚未證實大堡礁「沒有問題」，且仍需採取一些措施才能使其免於列入瀕危名單。

中間偏左的澳洲工黨政府已承諾出資12億澳元（約7.9億美元）來保護大堡礁，撤銷對水壩的聯邦資助並拒絕批准可能影響大堡礁水質的煤礦開採許可。

聯合國專家小組要求澳洲政府在2024年2月前提交進度報告。

澳洲 聯合國 世界遺產

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