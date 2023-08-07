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2021年才躲過…威尼斯恐列瀕危世遺

編譯徐榆涵
聯合國教科文組織7月31日建議把義大利水都威尼斯列入世界遺產瀕危名單。（Getty Images）
聯合國教科文組織7月31日建議把義大利水都威尼斯列入世界遺產瀕危名單。（Getty Images）

由於氣候變遷及旅遊業損害等一系列問題，聯合國教科文組織（UNESCO）建議把義大利水都威尼斯列入世界遺產瀕危名單。

衛報報導，聯合國教科文組織建議將威尼斯列入世界遺產瀕危名單，並在一份聲明中表示，由於從氣候變遷到大眾旅遊等一系列議題，威尼斯正面臨「無法逆轉」破壞的風險。

威尼斯自1987年以來，就名列世界遺產名單，2021年才躲過被列為瀕危世界遺產名單的命運。

教科文組織說，「因為人為干預而帶來持續惡化的影響，其中包含持續的發展、氣候變遷影響和大眾旅遊，可能對遺產傑出的普世價值造成無法逆轉的改變。」

教科文組織指出：「部分這些長期問題，已導致遺產固有特色與特質的惡化」，並警告包括高層建築物在內的開發計畫，可能「產生嚴重的負面景觀影響」。教科文組織補充說：「此外，人為與自然變遷的複合影響，正導致建築結構和市區的惡化與破壞。」

教科文組織表示，義大利在解決這些問題上「缺乏重大進展」，且「因為缺乏總體聯合戰略的願景」，而進一步受到阻礙。

這項建議將於今年9月提交至在利雅德舉行的教科文組織世界遺產委員會（World Heritage Committee）。對此，威尼斯市政府表示，將仔細閱讀教科文組織的建議，並會與中央政府討論。

世界遺產 氣候變遷 義大利

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