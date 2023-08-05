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日寶可夢玩家「睡著賺」 直播睡眠遊戲3小時吸粉2萬

聯合新聞網／綜合報導
一位日本玩家實況「Pokémon Sleep」，並在直播中呼呼大睡。（視頻截圖）
一位日本玩家實況「Pokémon Sleep」，並在直播中呼呼大睡。（視頻截圖）

寶可夢最新手遊「Pokemon Sleep 」App近來正式推出，玩家必須透過在現實中睡眠，讓該程式偵測玩家的狀態。等到玩家睡醒之後，就會因為不同的睡眠分類，使得遊戲中出現不同的寶可夢。

近來日本有位寶可夢玩家，就公開實況這款「Pokemon Sleep」，直播過程雖然都在睡眠中度過，卻仍吸引到許多粉絲圍觀。

根據日本媒體「modelpress」報導，主帳戶擁有超過52萬訂閱者的知名寶可夢YouTuber「鈴木けんぞう」，近來在他的另一個帳戶「鈴木けんぞうダイレクト(配信)」中，實況Pokémon Sleep這款遊戲。在影片一開始，他先做了簡單的介紹，並且表示想在這款遊戲裡，取得色違的寶可夢。

等到實況15多分鐘後，鈴木就鑽進被窩裡開始睡覺。直到影片3小時左右的時間點，他才總算從床上爬起來，並且清點這次獲得的寶可夢有哪些。而在他睡眠的這段期間，仍有相當多粉絲持續觀看實況，讓他名副其實「躺著賺」，就獲超過2萬多次的觀看流量。

許多網友也紛紛表示「早安喔」、「睡覺直播也太超現實了」、「還真的睡著了，總覺得很安心」、「原來你睡覺是沒抱枕不行的類型」、「這傢伙太有趣了」、「3:04:06起床了」、「每天都來直播睡覺」、「不會覺得太亮了嗎」、「能直播睡覺也很厲害，我就怕丟臉不敢讓人看睡相。」、「這樣就能挑戰24小時都在直播寶可夢了」。

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