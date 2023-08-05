為買iPhone出遊拍片 印度夫婦賣8個月男嬰 還想賣女兒

印度一對夫婦為了能購買一部蘋果手機，竟然狠心將8個月大的嬰兒賣給他人。圖為iPhone14 Pro。（路透）

印度 西孟加拉邦（West Bengal）一對夫婦狠心將8個月大的親身骨肉賣給他人，理由竟是為了購買蘋果手機（iPhone ）拍旅行短片。幸好鄰居機警察覺並報警，當地警方已經針對此事情進行立案，交易雙方都面臨刑事指控，涉及人口販賣罪。

綜合「印度快報」、「今日印度」，這起案件發生在西孟加拉邦，涉事夫婦傑迪夫（Jaydev Ghosh）和薩蒂（Sathi）育有一名7歲女兒及8個月大的男嬰。然而，鄰居發現多日不見男嬰蹤影，夫妻倆卻絲毫不擔心，且家境不富裕的他們，還買了一部價值約10萬（盧比，下同，約1215.6美元）的iPhone 14，因此心生疑惑。

據報導，這名鄰居在與傑迪夫夫妻倆交談的過程中，妻子薩蒂礙於壓力才終於承認，她與丈夫將男嬰以20萬盧比的價格賣掉換錢，是為了想買iPhone 14手機，並在社交媒體平台Instagram上製作和分享旅行相關的視頻短片，兩人還用這些錢去當地的迪卡（Digha）海灘等地度假。

鄰居得知後隨即向當地國會議員求助，國會議員要求警方進行調查，才讓整起離譜賣嬰事件曝光。

警方已從買方手中救出男嬰，並逮捕這對夫婦和買下嬰兒的女子。交易雙方都面臨嚴重的刑事指控，涉及人口販賣罪，調查還在進行當中。

報導指出，這已經不是傑迪夫夫婦第一次賣自家孩子，在他們8個月大的兒子出生前，傑迪夫就曾試圖賣掉自己7歲的女兒。