我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山遠距工作多 民眾憂損害經濟

電影「芭比」熱映 洛城芭比粉色世界在這裡

義大利酪農 安裝風扇幫乳牛消暑

編譯黃淑玲
義大利帕馬森起司（Parmigiano-Reggiano cheese）。（美聯社）
義大利帕馬森起司（Parmigiano-Reggiano cheese）。（美聯社）

義大利乳業公司Zecca del Carzeto第二代老闆Roberto Gelfi，十多年前就為公司養的乳牛安裝風扇、水霧等降溫設備，避免牠們因為天氣熱壞了，義大利上周遭遇熱浪侵襲時，他也趕忙協助乳牛「涼快」。

原因無他，熱緊迫（heat stress）會讓牛乳減少10%。享受消暑特別待遇的Zecca del Carzeto家乳牛，所產的牛奶，是製造有起司之王稱號的帕馬森起司（Parmigiano-Reggiano cheese）原料。

以前，Roberto Gelfi全年只需在最熱的兩個月用上這些冷卻設備，近年基本上一年有五個月都要開，而且每天最長要開16小時，可以想像成本增加非常多。

Roberto Gelfi現在也是義大利Parma農民與農業組織總裁。他說：「氣溫超過攝氏26度時，牛隻就會受苦。」英國金融時報（FT）記者最近前去採訪時，看到牛舍裡有巨大風扇，正在以最大風速讓乳牛涼爽，還有一部特製機器向牛隻噴灑細密水霧，協助降溫。

義大利艾米利亞-羅馬涅地區（Emilia-Romagna）會嚴格遵照厚17頁的古法步驟，製造帕馬森起司。對當地酪農而言，因應地球暖化最優先要考慮的，就是要怎樣讓牛隻感到涼快。

極端氣候不只會導致擠出來的牛奶變少，也會影響牛隻所吃的苜蓿牧草和其他飼料種植。當地農民必須投資開鑿新井等灌溉設施，才能克服水需求增加、但供給愈來愈少的困難。

乳牛在炎夏一天的喝水量最縮可達140公升，冬天就只喝80公升到90公升左右。夏天也吃得比較少，牛乳產量因此下降。

另一家起司製造商Montecoppe執行長Luca Rovesti說，現在艾米利亞-羅馬涅地區裡，即使在夜間最低溫時的溫度，基本上都比15年前高出攝氏2度到3度。最近義大利遭遇熱浪期間，Montecoppe冷卻扇和灑水系統，24小時全天候開機，保持牛隻舒適。

酪農場Giansanti Di Muzio製作帕馬森起司有55年歷史的老師傅Vincenzo Fanari發現，今年夏天牛乳比冬天時淡，這代表夏天牛乳量已經少了的情況下，如果要做每顆40公斤重的起司輪球，還需要使用更多牛乳。因此，產量由原來的每天可產七顆，減為六顆。

義大利 牛奶 熱浪

上一則

解放軍犯台兵推 美前官員：日本決策緩慢恐礙事

下一則

法選美爭議鐵娘子 德馮德納夫人90歲謝幕

延伸閱讀

女足世界盃／瑞典5比0踢倒義大利 晉級16強

女足世界盃／瑞典5比0踢倒義大利 晉級16強
義媒：梅洛尼9月派使節出訪中國 尋求退出一帶一路

義媒：梅洛尼9月派使節出訪中國 尋求退出一帶一路
義媒：義總理梅洛尼下個任務在北京 準備離開一帶一路

義媒：義總理梅洛尼下個任務在北京 準備離開一帶一路
不能被熱到 義大利飆高溫熱爆 酪農用冷卻扇和水霧幫乳牛消暑

不能被熱到 義大利飆高溫熱爆 酪農用冷卻扇和水霧幫乳牛消暑

熱門新聞

一名日本人以1萬4000美元訂作一套牧羊犬服裝，將自己裝扮成狗上街。(擷自YouTube@動物になりたい(I want to be an animal))

一名日本人花1.4萬美元 「將自己變成狗」

2023-07-30 17:12
半導體大廠Ommic法國負責人因向中俄非法運送高階晶片與技術遭起訴。（路透）

中國人買下法半導體大廠 向中俄非法轉移晶片技術

2023-07-27 18:11
盧西迪(Remi Lucidi)在世界各地的高層建築進行挑戰。(Instagram@remnigma)

法國極限運動員自香港68樓摔死 死前拍打窗戶求救

2023-07-30 18:15
台灣北部萬安演習「正妹避難」片段，讓日本網友一刷再刷，重播率超高。(圖／取自ANNnewsCH頻道)

台灣演習正妹讓日網暴動 短短6秒「重播率飆高」

2023-07-30 09:53
卡蜜拉永遠被描繪成充滿心機的惡女。 （路透）

心機繼母卡蜜拉針對凱特作亂 威廉不忍了跟爸爸鬧氣

2023-07-28 11:07
加拿大總理杜魯多今天在Instagram上宣布，他和已結婚18年的妻子蘇菲分居。圖為杜魯多夫婦在今年5月出席英王查理三世的加冕典禮。路透

加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居

2023-08-02 14:42

超人氣

更多 >
夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的
加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居

加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居
川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」

川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」
高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區

高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區
研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成

研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成