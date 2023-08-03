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日本「風扇夾克」內建循環氣流 成戶外抗熱新寵

編譯盧思綸
「風扇夾克」在日本「吹起」新流行，運用內嵌散熱風扇製造氣流、調節體溫，協助人們擺脫烈日下工作產生的黏膩不適。（Getty Images）
「風扇夾克」在日本「吹起」新流行，運用內嵌散熱風扇製造氣流、調節體溫，協助人們擺脫烈日下工作產生的黏膩不適。（Getty Images）

英國衛報報導，新穎機能服飾「風扇夾克」（fan-jakketo）在日本「吹起」新流行，運用內嵌散熱風扇製造氣流、調節體溫，協助人們擺脫烈日下工作產生的黏膩不適，同時避免高溫下熱傷害，深受戶外職人青睞。

該款風扇夾克由前索尼工程師市谷廣志（Hiroshi Ichigaya）發明，藉由後腰下擺2支風扇製造微風氣流，使人體和衣物間產生空隙，即使身處悶熱潮濕環境也能保持涼爽涼意。

風扇夾克的靈感源於市谷廣志1988年旅遊東南亞的經驗。隨著東南亞地區城市快速發展，新興建築也如雨後春筍拔地而起，然而市谷浩志意識到，伴隨建物的大量空調系統將大幅增加能源消耗，繼而加劇全球暖化問題。

因此，市谷廣志發明了夾克造型的個人節能降溫系統，並在2004年成立名為「空調服」的公司，（Kuchofuku），向市場推出首款風扇夾克。

起初市場接受度不高，一來酷暑穿著夾克不免有點反直覺，二來早期電池壽命較短時不時導致風扇故障；直到2009年重新上市後，風扇夾克才逐漸受到消費者青睞，甚至開發出一票忠實愛用者，繼而帶動其他公司推出類似機能產品。

東南亞 高溫 索尼

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