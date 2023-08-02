罕見蘋果運動鞋拍賣 5萬元起拍 原是90年代贈品

蘋果公司「極其罕見」的訂製產品，目前全球僅有兩雙。（取材自蘇富比官網）

國際知名拍賣 行蘇富比（Sotheby's）官網近日出現一雙罕見的蘋果公司（Apple ）運動男鞋，尺碼為美規10.5，起拍價達5萬元；令人更感驚奇的是，這雙鞋全球只有兩雙，不僅相當罕見，就算有錢也不一定買得到。

根據拍賣行資訊，這雙運動鞋是蘋果公司為其員工定制的，是1990年代中期某次銷售會議中的一次性贈品。該運動鞋是蘋果向Omega Sports訂製的產品，在運動鞋上印有彩虹LOGO和Apple字樣。

該雙運動鞋有氣墊，儘管整雙狀態依然很新，但仍有年代感，中底泛黃，且鞋頭處也有淺淺壓痕。

據了解，這雙球鞋曾在2007年被一位蘋果員工以79元的價格放上eBay出售，2016年才被人在舊金山 的一個二手市場發現，隨後2017年被國外私人拍賣機構Heritage Auctions於eBay上拍賣，起拍價為3萬元。

Heritage Auctions藝術主管Leon Benrimon於2018年表示，認為這是在1980年代末或1990年代初，蘋果公司製作的一雙原型運動鞋；他還透露：「我們相信目前全球只有兩雙這樣的鞋子，一雙來自蘋果檔案，另一雙就是出現在我們拍賣場上的這雙。」