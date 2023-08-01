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環遊世界不搭機 丹麥男10年沒回國 婚禮線上辦

綜合報導
丹麥男子皮德生（Torbjorn Pedersen）不搭飛機環遊世界，歷經十年旅程後，終於回到自己的國家。（取材自Instagram）
丹麥男子皮德生（Torbjorn Pedersen）不搭飛機環遊世界，歷經十年旅程後，終於回到自己的國家。（取材自Instagram）

丹麥男子皮德生（Torbjorn Pedersen）據稱是全球第一個不搭飛機環遊世界且期間沒有回國的人。在歷經十年旅程後，日前他終於回到自己的國家。

中央社引述法新社報導，皮德生今年44歲，外號為索爾（Thor）。他於2013年10月10日展開環遊世界旅程，期間搭乘火車、巴士、船隻、甚至徒步旅行。

皮德生在今年5月底前往馬爾地夫（Maldives），完成環遊世界之旅，馬爾地夫是他造訪的第203個國家及最後目的地。

他日前搭乘丹麥航商馬士基（Maersk）貨櫃船，回到丹麥港市阿胡斯（Aarhus）。他形容回國後感到苦樂交織。

皮德生表示：「我一直夢想回家，結束一切旅程。因此就是今天（回到國內）。與此同時，我對未來感到焦慮。」

在旅程期間，他於2020年1月離開密克羅尼西亞（Micronesia），前往香港旅行，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，滯留香港兩年之久。

在國境重新開放後，皮德生離開香港前往島國帛琉（Palau）旅行，之後繼續造訪大洋洲國家及太平洋島國。

皮德生熱愛結交新朋友，所以旅遊期間從不租車，而是偏好搭乘大眾運輸。此外，即便有地理上的距離，皮德生與女友吉魯姆（Le Gjerum）仍努力維持兩人關係。

在皮德生十年旅程期間，吉魯姆曾出國探望他27次，在第10次時，皮德生向她求婚，但不幸地，因為疫情關係，兩人被迫在線上舉行婚禮。

如今已是人妻的吉魯姆表示，她覺得皮德生想完成環遊世界任務的固執令人欽佩，但她希望兩人日後能「一起過著日常生活」。

根據金氏世界紀錄（Guinness Book of World Records），英國男子休斯（Graham Hughes）是第一個不搭飛機環遊世界的人，但他期間曾回國兩次。相較之下，皮德生在環遊世界期間未曾回國。

香港 疫情 租車

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